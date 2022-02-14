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Джонни Ли Миллер

Jonny Lee Miller
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
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Дата рождения
15 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
были в браке с 1995 по 1999 Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
друзья и коллеги
Биография Джонни Ли Миллера

Джонни Ли Миллер – британский актер, родился 15 ноября 1972 года городе Кингстон-апон-Темс, Англия. Семья Джонни связана с миром кино. Его дед, Бернард Ли, был актером, известным по роли главы британской разведки MI-6 в первых 11 фильмах о Джеймсе Бонде, мать была актрисой и театральным деятелем, а отец - помощником режиссера. В раннем детстве мальчик часто участвовал в популярных телешоу вместе со своей сестрой, так как оба проводили много времени в телецентре, где работал глава семьи. В 9 лет Джонни ли Миллер дебютировал на экране в культовом сериале «Доктор Кто», а в 10 сыграл в мелодраме «Мэнсфилд-парк». В школьные годы он участвовал во многих театральных постановках, а в 17 лет решил оставить колледж ради актерской карьеры.

Фильмы с Джонни Ли Миллером

Первой серьезной работой Джонни стала роль Дэйда Мерфи в триллере «Хакеры» (1995), где также сыграла Анджелина Джоли. Несмотря на то, что фильм собрал скромную кассу, Джонни приобрел много поклонников среди молодой аудитории.

Джонни Ли Миллер  - «На игле»

В 1996 году на экраны кинотеатров вышла криминальная драма Дэнни Бойла «На игле», экранизация одноименного произведения Ирвина Уэлша. В центре сюжета – четыре наркомана, живущих в Эдинбурге, одного из которых и сыграл Джонни Ли Миллер, а его партнерами по фильму стали Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер и Роберт Карлайл. Джонни был единственным из четверки актером не шотландского происхождения, но сумел блестяще овладеть шотландским акцентом. Картина получила «Оскар» и премию BAFTA за лучший сценарий и вошла в сто лучших британских кинофильмов всех времен, а Миллер стал настоящей знаменитостью. В 2017 году актер вернулся к своему персонажу в продолжении фильма под названием «T2: Трейнспоттинг».

В 1999 году Джонни появился в фильме «Мэнсфилд-парк», очередной экранизации романа Джейн Остин, а спустя год - в гангстерской комедии «Лондонские псы» и фильме ужасов «Дракула 2000», который попытался преподнести историю Дракулы в стиле современного молодежного ужастика. Также актера можно увидеть в таких успешных лентах, как «Мститель» (2001), «Охотники за разумом» (2004) и  «Мелинда и Мелинда» Вуди Аллена. За роль в биографической ленте «Летучий шотландец» Джонни Ли Миллер был удостоен номинации на награду Лондонского кружка кинокритиков британской ассоциации «The Critics' Circle».

Джонни Ли Миллер – сериалы

С 2007 по 2008 год Джонни Ли Миллер исполнял главную роль в сериале «Элай Стоун», за которую получил номинацию на премию «Спутник». С 2012 году актер играл Шерлока Холмса в сериале «Элементарно», основанного на персонажах книг сэра Артура Конан Дойла, а действие происходит в наши дни. Роль доктора Ватсона досталась актрисе Люси Лью.

Личная жизнь Джонни Ли Миллера

На съемках триллера «Хакеры» Джонни Ли Миллер познакомился со своей будущей женой – Анджелиной Джоли. Они поженились в 1996 году, их брак продлился всего 3 года, а после развода актеры заявили, что это был эмоциональный и необдуманный поступок. В 2008 году Миллер женился на актрисе Мишель Хикс, а в декабре 2008 года у супругов родился сын Бастер Тимоти Миллер.

Интересные факты о Джонни Ли Миллере

- Совместно с актерами Джудом Лоу и Юэном Макгрегором Джонни основал кинокомпанию «Natural Nylon». В 2004 году компания распалась, но ее создателям удалось сохранить дружеские отношения.

- В 2005 году актер пробовался на роль Джеймса Бонда в картине «Казино Рояль», но в итоге утвердили Дэниэла Крейга.

- В 2011 году в перерыве между съемками в кино, Джонни Ли Миллер вместе с Бенедиктом Камбербэтчем сыграл в постановке Дэнни Бойла «Франкенштейн» и за свою работу Миллер получил премию Лоуренса Оливье.

 

Фильмография Джонни Ли Миллера
Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг
драма 2017, Великобритания
7.0
Мрачные тени
Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.0
Византия
Византия
драма, триллер, фэнтези 2012, Великобритания / США / Ирландия
7.0
TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер
TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер
спектакль 2011, Великобритания
0.0
Франкенштейн: Камбербэтч
Франкенштейн: Камбербэтч
фантастика, мелодрама, драма 2011, Великобритания
6.0
Конец игры
Конец игры
драма, триллер 2009, Великобритания
6.0
Эон Флакс
Эон Флакс
боевик, драма, приключения, фантастика, триллер 2005, США
6.0
Мелинда и Мелинда
Мелинда и Мелинда
комедия, мелодрама 2004, США
6.0
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