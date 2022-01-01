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Билл Ирвин
Билл Ирвин
Bill Irwin
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Билл Ирвин
Bill Irwin
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Дата рождения
5 апреля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
182 см
Биография Билла Ирвина
Родился 11 апреля 1950 года. Санта-Моника, Калифорния, США
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Фильмография Билла Ирвина
Кто наш папа, чувак?
комедия
2016, США
7.0
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Никогда не стойте на месте
документальный, биография
2012, США
6.0
Небо и земля
драма
2011, США
6.0
Рэйчел выходит замуж
драма
2008, США
8.0
Гринч: похититель Рождества
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
6.0
Сон в летнюю ночь
сказка, комедия, мелодрама
1999, Италия / Великобритания / США
7.0
Сцены в магазине
комедия
1991, США
5.0
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