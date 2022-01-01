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Билл Ирвин

Bill Irwin
Билл Ирвин
Билл Ирвин Bill Irwin
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Дата рождения
5 апреля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
182 см
Биография Билла Ирвина

Родился 11 апреля 1950 года. Санта-Моника, Калифорния, США

Фильмография Билла Ирвина
Кто наш папа, чувак?
Кто наш папа, чувак?
комедия 2016, США
7.0
Интерстеллар
Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
Никогда не стойте на месте
Никогда не стойте на месте
документальный, биография 2012, США
6.0
Небо и земля
Небо и земля
драма 2011, США
6.0
Рэйчел выходит замуж
Рэйчел выходит замуж
драма 2008, США
8.0
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
фэнтези, комедия, семейный 2000, США / Германия
6.0
Сон в летнюю ночь
Сон в летнюю ночь
сказка, комедия, мелодрама 1999, Италия / Великобритания / США
7.0
Сцены в магазине
Сцены в магазине
комедия 1991, США
5.0
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