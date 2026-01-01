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Мэнни Перес
Мэнни Перес Manny Pérez
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Мэнни Перес

Manny Pérez

Дата рождения
5 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Веревка: Месть 8.0
Веревка: Месть (2023)
Звук свободы 8.0
Звук свободы (2023)

Фильмография Мэнни Перес

Иллюзия убийства 5.3
Иллюзия убийства Reversión
детектив, триллер 2025, Испания / Доминиканская Республика
Смотреть трейлер
Звук свободы 8
Звук свободы Sound of Freedom
боевик, биография, драма 2023, США
Смотреть трейлер
Colao 2 7.4
Colao 2 Colao 2
комедия, мелодрама 2023, Доминиканская Республика
Веревка: Месть 8
Веревка: Месть La Soga 3 Vengeance
боевик, криминал, драма 2023, Доминиканская Республика / США
Уравнитель 5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив 2021, США
Поймать свидетеля 3.3
Поймать свидетеля Blindsided
боевик, драма, триллер 2021, США
Разлука 4.6
Разлука Separation
ужасы 2021, США
В ловушке 4.6
В ловушке Locked In
криминал, драма, триллер 2021, США
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