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Фильмография
Мэнни Перес
Manny Pérez
Киноафиша
Персоны
Мэнни Перес
Мэнни Перес
Manny Pérez
Дата рождения
5 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.0
Веревка: Месть
(2023)
8.0
Звук свободы
(2023)
Фильмография Мэнни Перес
5.3
Иллюзия убийства
Reversión
детектив, триллер
2025, Испания / Доминиканская Республика
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8
Звук свободы
Sound of Freedom
боевик, биография, драма
2023, США
Смотреть трейлер
7.4
Colao 2
Colao 2
комедия, мелодрама
2023, Доминиканская Республика
8
Веревка: Месть
La Soga 3 Vengeance
боевик, криминал, драма
2023, Доминиканская Республика / США
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
3.3
Поймать свидетеля
Blindsided
боевик, драма, триллер
2021, США
4.6
Разлука
Separation
ужасы
2021, США
4.6
В ловушке
Locked In
криминал, драма, триллер
2021, США
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