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Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
О персоне
Фильмография
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
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Дата рождения
15 марта 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Рост
172 см
Биография Жоакима ди Алмейда
Родился 15 марта 1957 года. Лиссабон, Португалия.
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Фильмография Жоакима ди Алмейда
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический
2020, Испания
3.0
Явление
драма
2020, Португалия / США
6.0
Любовь со взломом
комедия
2018, США
5.0
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.0
Наш бренд – кризис
драма, комедия
2015, США
6.0
Атлант расправил плечи: Часть 3
фантастика, детектив, драма
2014, США
4.0
Робосапиен: Перезагрузка
приключения, семейный, фантастика
2013, США
5.0
Золотая клетка
короткометражный
2013, Франция / Португалия
7.0
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