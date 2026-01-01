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Шэмика Коттон
Shamika Cotton
Киноафиша
Персоны
Шэмика Коттон
Шэмика Коттон
Shamika Cotton
Место рождения
Цинциннати, Огайо, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Вечность
(2014)
7.9
Новый Амстердам
(2018)
7.7
Элементарно
(2012)
Фильмография Шэмики Коттон
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
7.9
Новый Амстердам
драма
2018, США
8.2
Вечность
драма, криминал, мистика
2014, США
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
7.2
Отверженная
Pariah
драма
2011, США
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