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Фильмография
Натали Голд
Natalie Gold
Киноафиша
Персоны
Натали Голд
Натали Голд
Natalie Gold
Дата рождения
17 августа 1976
День рождения через 2 дн. (17 августа)
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Майами, Флорида, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Натали Голд
Родилась 17 августа 1976 года. Майами, Флорида, США.
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Популярные фильмы
8.4
Хорошая жена
(2009)
7.8
Наследники
(2018)
7.7
Элементарно
(2012)
Фильмография Натали Голд
6.2
Мужчины развода
Men of Divorce
комедия, драма
2023, США
6.3
Американские истории ужасов
ужасы
2021, США
4.5
Ходячие мертвецы: Мир за пределами
драма, ужасы
2020, США
7.8
Наследники
драма, семейный
2018, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.2
Земля устойчивых привычек
The Land of Steady Habits
комедия, драма
2018, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
7.6
Бёрдмэн
Birdman
комедия
2014, США
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ИНН 7722742614
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
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