Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марша Стефани Блейк
Marsha Stephanie Blake
Киноафиша
Персоны
Марша Стефани Блейк
Марша Стефани Блейк
Marsha Stephanie Blake
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Брат
(2022)
6.6
Люче
(2019)
6.3
Осторожно, двери закрываются
(2013)
Фильмография Марша Стефани Блейк
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2023
2022
2019
2015
2013
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
6.2
Пустошь
драма, триллер
2023, Великобритания
7.1
Брат
Brother
драма
2022, Канада / США
6.6
Люче
Luce
драма
2019, США
5.2
Увидимся вчера
See You Yesterday
боевик, приключения, криминал
2019, США
5.7
Противный ребёнок
Nasty Baby
драма
2015, США / Чили
6.3
Осторожно, двери закрываются
Stand Clear of the Closing Doors
драма
2013, США
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667