Марша Стефани Блейк Marsha Stephanie Blake
Марша Стефани Блейк

Marsha Stephanie Blake

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Брат 7.1
Брат (2022)
Люче 6.6
Люче (2019)
Осторожно, двери закрываются 6.3
Осторожно, двери закрываются (2013)

Фильмография Марша Стефани Блейк

Жанр
Год
Пустошь 6.2
Пустошь
драма, триллер 2023, Великобритания
Брат 7.1
Брат Brother
драма 2022, Канада / США
Люче 6.6
Люче Luce
драма 2019, США
Увидимся вчера 5.2
Увидимся вчера See You Yesterday
боевик, приключения, криминал 2019, США
Противный ребёнок 5.7
Противный ребёнок Nasty Baby
драма 2015, США / Чили
Осторожно, двери закрываются 6.3
Осторожно, двери закрываются Stand Clear of the Closing Doors
драма 2013, США
