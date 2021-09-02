Содержание:

Винни Джонс – Футболист

Винни Джонс – Фильмы

Винни Джонс: Реально о России

Винни Джонс – Личная жизнь

Британский киноактёр, актёр озвучивания, бывший футболист Винсент Питер (Винни) Джонс родился 5 января 1965 года в Уотфорде, графство Хартфордшир, Англия. Отец Питер – егерь, мать Гленда Харрис – домохозяйка.

С детства стал заниматься футболом и уже тогда установил свой первый рекорд: в 9 лет попал в сборную школы.

После завершения футбольной карьеры Винни Джонс стал актером.



Винни Джонс – Футболист

Серьезные успехи в профессиональном спорте Джонса стал показывать с 1984 года, когда молодой футболист в составе команды «Вельдстоун» выиграл любительские чемпионат и кубок Англии. В 1986 году спортсмен попадает в команду «Уимблдон», которая выиграла Кубок Англии по футболу 1988 года. Затем Джонс выступает в «Лидс Юнайтед» (1989-1990), «Шеффилд Юнайтед» (1990-1991), «Челси» (1991-1992). Попробовав себя в разных командах, он вернулся в «Уимблдон» в качестве капитана. В 33 года ушел из спорта: за время карьеры футболист, выступавший в качестве защитника и полузащитника, забил 33 гола. Уже тогда за Джонсом прочно закрепилась репутация крутого, безбашенного парня – журналисты прозвали скандального футболиста «Секирой».



Винни Джонс – Фильмы

Винни Джонс дебютировал в кино, не имея опыта актерской игры, снявшись у Гая Ричи в картине «Карты, деньги, два ствола» (1999). Джонс продолжил сотрудничество с Гаем Ричи – он также снялся в боевике «Большой куш» (2000). Роль бандита Тони по прозвищу «Пуля в зубах» принесла актеру первые кинонаграды. Образ крутого, здорового парня закрепился за артистом. Он появился в таких картинах как «Угнать за 60 секунд» (2000) и «Пароль «Рыба-меч» (2001) режиссера Доминика Сены, комедии «Евротур» Джеффа Шеффера (2004).

В 2001 году Джонс впервые появился в главной роли в фильме «Костолом» режиссера Барри Сколника. В спортивной комедийной драме актер сыграл капитана сборной Англии по футболу Дэнни Минна.

В 2006 году Джонс перевоплотился в мутанта Джаггернаута в третьей части фантастического боевика «Люди Икс: Последняя битва» ( 2006, режиссер Брэтт Рэтнер).

Винни Джонс является востребованным актером в Голливуде, но не отказывается и от других интересных проектов. Так, в 2006 году выступил в музыкальном театре в мюзикле Стивена Сондхайма «Into the woods». В 2010 году засветился в ленте казахстанского режиссера Ахана Сатаева в триллере «Ликвидатор», через четыре года Джонс снялся в российской фантастической картине Дмитрия Грачева «Вычислитель».



«Винни Джонс: Реально о России»

В 2013 году телеканал National Geographic снял 6-серийное реалити шоу «Винни Джонс реально о России», в котором известный актер примерил на себя роли самых сложных российских профессий. Винни Джонс отправился на Камчатку, где поработал в отряде по борьбе с браконьерами. Попадал на рыбзавод на Дальнем Востоке, поохотился с оленеводами-кочевниками, стал телохранителем московской звезды и потрудился в стройотряде.



Винни Джонс – Личная жизнь

От первого гражданского брака с Миленой Эллистон родился сын Аарон (1991). В 1994 году Джонс вступил в брак с Таней Лэмонт и удочерил ее дочь от первого брака Кайли (1987). Своих детей у пары нет.