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Винни Джонс

Vinnie Jones
Винни Джонс
Винни Джонс Vinnie Jones
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Дата рождения
5 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Винни Джонса

Содержание:
Винни Джонс – Футболист
Винни Джонс – Фильмы
Винни Джонс: Реально о России
Винни Джонс – Личная жизнь

Британский киноактёр, актёр озвучивания, бывший футболист Винсент Питер (Винни) Джонс родился 5 января 1965 года в Уотфорде, графство Хартфордшир, Англия. Отец Питер – егерь, мать Гленда Харрис  – домохозяйка.

С детства стал заниматься футболом и уже тогда установил свой первый рекорд: в 9 лет попал в сборную школы.

После завершения футбольной карьеры Винни Джонс стал актером.


Винни Джонс – Футболист

Серьезные успехи в профессиональном спорте  Джонса стал показывать с 1984 года, когда молодой футболист в составе команды «Вельдстоун» выиграл любительские чемпионат и кубок Англии. В 1986 году спортсмен попадает в команду «Уимблдон», которая выиграла Кубок Англии по футболу 1988 года. Затем Джонс выступает в «Лидс Юнайтед» (1989-1990), «Шеффилд Юнайтед» (1990-1991), «Челси» (1991-1992). Попробовав себя в разных командах, он вернулся в «Уимблдон» в качестве капитана. В 33 года ушел из спорта: за время карьеры футболист, выступавший в качестве защитника и полузащитника, забил 33 гола. Уже тогда за Джонсом прочно закрепилась репутация крутого, безбашенного парня – журналисты прозвали скандального футболиста «Секирой».


Винни Джонс – Фильмы

Винни Джонс дебютировал в кино, не имея опыта актерской игры, снявшись у Гая Ричи в картине «Карты, деньги, два ствола» (1999). Джонс продолжил сотрудничество с Гаем Ричи – он также снялся в боевике «Большой куш» (2000). Роль бандита Тони по прозвищу «Пуля в зубах» принесла актеру первые кинонаграды. Образ крутого, здорового парня закрепился за артистом. Он появился в таких картинах как «Угнать за 60 секунд» (2000) и «Пароль «Рыба-меч» (2001) режиссера Доминика Сены, комедии «Евротур» Джеффа Шеффера (2004).

В 2001 году Джонс впервые появился в главной роли в фильме «Костолом» режиссера  Барри Сколника. В спортивной комедийной драме актер сыграл капитана сборной Англии по футболу Дэнни Минна.

В 2006 году Джонс перевоплотился в мутанта Джаггернаута в третьей части фантастического боевика «Люди Икс: Последняя битва» ( 2006, режиссер Брэтт Рэтнер).

Винни Джонс является востребованным актером в Голливуде, но не отказывается и от других интересных проектов. Так, в 2006 году выступил в музыкальном театре в мюзикле Стивена Сондхайма «Into the woods». В 2010 году засветился в ленте казахстанского режиссера Ахана Сатаева в триллере «Ликвидатор», через четыре года Джонс снялся в российской фантастической картине Дмитрия Грачева «Вычислитель».


«Винни Джонс: Реально о России»

В 2013 году телеканал National Geographic снял 6-серийное реалити шоу «Винни Джонс реально о России», в котором известный актер примерил на себя роли самых сложных российских профессий. Винни Джонс отправился на Камчатку, где поработал в отряде по борьбе с браконьерами. Попадал на рыбзавод на Дальнем Востоке, поохотился с оленеводами-кочевниками, стал телохранителем московской звезды и потрудился в стройотряде.


Винни Джонс – Личная жизнь

От первого гражданского брака с Миленой Эллистон родился сын Аарон (1991). В 1994 году Джонс вступил в брак с Таней Лэмонт и удочерил ее дочь от первого брака Кайли (1987). Своих детей у пары нет.

Интересные факты о Винни Джонсе

В 90-ые Винни Джонс часто комментировал футбольные матчи, вел свою колонку в газете The Sun, a также передачу «Мужики и моторы».

У Джонса есть несколько беговых собак, а также беговая лошадь по кличке «60 секунд».

Весь гонорар за съемки в фильме «Карты, деньги, два ствола» актер перечислил больнице, в которой его жене Тане сделали операцию по пересадке сердца.

Актеру запрещено летать рейсами авиакомпании «Virgin Atlantic», так как во время одного из рейсов в Токио он устроил драку на борту самолета.

Фильмография Винни Джонса
Неубиваемый
Неубиваемый
боевик 2022, Канада
9.0
Беспредельщики
Беспредельщики
криминал, драма 2021, Великобритания
5.0
Мститель 2: Расплата
Мститель 2: Расплата
боевик 2020, Великобритания
3.0
Джей в Голливуде
Джей в Голливуде
комедия, криминал 2019, США
5.0
Перекрестные войны
Перекрестные войны
боевик, фэнтези 2017, США
2.0
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.0
Полуночник
Полуночник
триллер, криминал 2016, США
5.0
Списанный в резерв
Списанный в резерв
боевик, триллер 2016, США
3.0
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Винни Джонс хотел бы сняться в сиквеле «Большого куша» Гая Ричи Однако он считает, что для успеха фильма в нем нужно собрать прежний актерский состав. 
Написать
2 сентября 2021 15:44
Британский актер Винни Джонс уверен в абсолютной победе Максима Шугалея В соцсетях появились видеозаписи, на которых известные актеры поддержали российского социолога Максима Шугалея, незаконно удерживаемого в ливийской тюрьме «Митига».
Написать
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