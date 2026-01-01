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Эфтон Уильямсон
Эфтон Уильямсон Afton Williamson
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Эфтон Уильямсон

Afton Williamson

Дата рождения
7 сентября 1984 День рождения через 3 дн. (7 сентября)
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Толидо, Огайо, США
Рост
168 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Однажды ночью 8.3
Однажды ночью (2016)
Банши 8.1
Банши (2013)
Черный список 7.9
Черный список (2013)

Фильмография Эфтон Уильямсон

Родство 6.1
Родство Otherhood
комедия 2019, США
Инстинкт 6.8
Инстинкт
драма, криминал 2018, США
Однажды ночью 8.3
Однажды ночью
драма, криминал, мини-сериал 2016, США
Черный список 7.9
Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
Банши 8.1
Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
Элементарно 7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
Отверженная 7.2
Отверженная Pariah
драма 2011, США
Голубая кровь 7.1
Голубая кровь
драма, криминал 2010, США
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