Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джош Кук
Джош Кук
Josh Cooke
О персоне
Фильмография
Фотографии
Вопросы и ответы
Джош Кук
Josh Cooke
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
180 см
Биография Джоша Кука
Родился 22 ноября 1979 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
Развернуть
Фильмография Джоша Кука
Неслабый пол
комедия
2014, США
4.0
Мальчишник 2: Последнее искушение
комедия
2008, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Джоша Кука
Все фотографии
Все фотографии
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас