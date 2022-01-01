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Майкл Серверис
Майкл Серверис
Michael Cerveris
О персоне
Фильмография
Майкл Серверис
Michael Cerveris
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Дата рождения
6 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бетесда, Мэриленд, США
Рост
173 см
Биография Майкла Сервериса
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Фильмография Майкла Сервериса
Земля вампиров
ужасы
2010, США
7.0
Короткие интервью с отвратительными мужчинами
драма
2009, США
6.0
Мексиканец
комедия, криминал, боевик, приключения, мелодрама
2001, США / Мексика
7.0
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