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Боб Гантон
Боб Гантон
Bob Gunton
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Боб Гантон
Bob Gunton
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Дата рождения
15 ноября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Санта-Моника, Калифорния, США
Рост
187 см
Биография Боба Гантона
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Фильмография Боба Гантона
Веселые каникулы
драма, боевик
2011, США
7.0
Райский проект
ужасы, триллер, драма, детектив
2008, США / Канада / Великобритания
5.0
Перелом
триллер, криминал, драма
2007, США
7.0
Версия
драма, триллер
2007, США / ЮАР
7.0
Беспомощный
комедия, драма
2007, Канада / США
7.0
Мертвая тишина
ужасы
2006, США
6.0
Идеальный шторм
приключения, драма, боевик, триллер
2000, США / Германия
8.0
Целитель Адамс
комедия, драма
1998, США
7.0
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«Побег из Шоушенка» выйдет в формате 4K
Специздание будет включать эксклюзивные материалы, среди которых аудиодорожка с комментариями режиссера и сценариста ленты.
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28 июля 2021 16:53
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