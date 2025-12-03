Что смотреть в кино на этой неделе

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Что: Продолжение бойкого аниме-сериала на больших экранах.
О чем: Дэндзи по прозвищу Человек-бензопила мечется между двумя влюбленностями. Его неотразимую начальницу внезапно затмила бариста из кофейни. Но, как известно, в таких любовных треугольниках всегда найдется подвох.
Почему зайдет: Эффектное аниме с захватывающими битвами и необходимой долей черной комедии.
Кому понравится: Любителям жанра и поклонникам одноименного сериального хита.
Метод исключения
Что: Громкая премьера с Венецианского кинофестиваля о том, каково остаться без работы.
О чем: Главный герой стал высококлассным специалистом и смог обеспечить себя и свою семью всем необходимым. Внезапное увольнение толкает мужчину на радикальные методы, а именно на устранение конкурентов кровавым способом.
Почему зайдет: Остросюжетный триллер с социальной подоплекой и критикой неравенства в Южной Корее.
Кому понравится: Тем, кто соскучился по «Олдбою» или «Служанке» — другим шедеврам прославленного Пак Чхан-ука.
Выживший
Что: Еще один представитель всегда актуальных и интригующих фильмов-катастроф.
О чем: После урагана четверо друзей оказываются в пучине сильного шторма посреди ледяной воды. Крайне экстремальная проверка на командный дух и собственную выносливость — причем не только физическую.
Почему зайдет: Погружение в суровые условия, но только без риска для жизни, обеспечены.
Кому понравится: Тем, кто хочет ассоциировать название фильма не только с оскароносной ролью Леонардо Ди Каприо.
Семьянин
Что: Добрая комедия о ценности семьи со звездным кастом.
О чем: Успешный и богатый бизнесмен Георгий ни за что в жизни не готов променять свободную холостяцкую жизнь на крики детей и ждущую дома жену. Но однажды утром его ждет неожиданный сюрприз в виде объявившейся из ниоткуда семьи.
Почему зайдет: Классическое жанровое кино с харизматичными любимчиками российского зрителя — Павлом Деревянко и Юлией Снигирь.
Кому понравится: Тем, кто хочет научиться правильно формулировать свои запросы ко вселенной.
Крипер
Что: Стильный хоррор об опасностях первых свиданий.
О чем: Лиз и Малькольм почти не знакомы, но решают провести выходные вместе. Правда, вскоре девушка проснется в страшном месте, а ее жизнь будет зависеть от того, как скоро она разгадает тайны нового знакомого.
Почему зайдет: Атмосфера тревожности и фирменная режиссерская изобретательность обязательно всколыхнет нервы.
Кому понравится: Любителям остроумных хорроров и тем, кто уже успел отойти от «Собирателя душ» Перкинса и готов к новым ужасам.
Звук падения
Что: Медитативное и меланхоличное кино, покорившее Каннский кинофестиваль.
О чем: Альма, Эрика, Ангелика и Ленка — четыре героини, которые выросли в одном доме, но в разные эпохи. Первое сексуальное и смертельное предчувствие, животные страхи и осознание тяжести быть женщиной. Это то, что объединяет всех юных девушек.
Почему зайдет: Это пример одного из самых изобретательных киноязыков, пробравшись сквозь который можно ощутить реалистичную сопричастность истории.
Кому понравится: Феминисткам и феминистам, любителям самого нестандартного артхауса и тем, кому знакома невыносимая тяжесть бытия.
Зверополис 2
Что: Продолжение любимого у взрослых и детей мультфильма от студии Disney.
О чем: Кролик-полицейская Джуди и лис Ник снова объединяются. В этот раз им предстоит спасти благополучие Зверополиса от зловещих планов загадочной рептилии.
Почему зайдет: Веселое непринужденное кино, возвращающее в детство.
Кому понравится: Фанатам анимации, которые способны разглядеть нечто большее, чем мораль для юных зрителей.
Пять ночей с Фредди 2
Что: Продолжение хоррор-хита.
О чем: Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса решаются на непростительную ложь. Они скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе ее друзей-аниматроников. Тогда девочка убегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси. Правда, ее поступок становится толчком к непоправимым последствиям.
Почему зайдет: Уже полюбившаяся атмосфера и интересный сюжет снабжены новыми анимационными механиками.
Кому понравится: Завсегдатаям пиццерии Freddy Fazbear’s, которая снова открыта.