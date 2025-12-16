Актриса Яна Енжаева ответила на вопросы Киноафиши

Ваш любимый режиссер?
Как будто нет однозначного ответа. Люблю Роберта Земекиса за «Смерть ей к лицу», «Изгоя» и «Форреста Гампа», конечно. Бывает настроение для Ксавье Долана. Бывает настроение для Квентина Тарантино. Невозможно не любить и не благодарить Питера Джексона за «Властелина колец». Как видите — разброс большой!
Фильм, который больше всего на вас повлиял?
Думаю, что благодаря «Гарри Поттеру» я познала великую истину жизни: для того, чтобы быть волшебником и жить в мире чародейства и волшебства, необходимо иногда сражаться с чудовищами.
Сериал, который вы можете рекомендовать всем?
«Праздники», конечно!
Любимая комедия?
«Смерть ей к лицу», «В джазе только девушки», первые две части «Знакомства с родителями».
Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет?
Мэрил Стрип, безоговорочно всегда!
Любимый советский фильм?
«Служебный роман» и «Любовь и голуби».
Что смотрите прямо сейчас?
Сейчас ничего не смотрю — в съемочный период сложно включаться во что-то помимо работы. Но на платформах вышло много интересного, так что в новогодние праздники планирую наверстать.
Российский сериал, который стоит показать всему миру?
И еще раз — «Праздники»! Ну серьезно: такого доброго и настоящего отражения русской души сейчас нет ни в одном проекте. У нас написан и сыгран настоящий русский человек — с огромным сердцем, веселый, всегда готовый помочь. Со своими заморочками, иногда с проблемами, иногда хмельной, но всегда добрый и улыбающийся.
