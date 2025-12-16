Меню
Актриса Яна Енжаева ответила на вопросы Киноафиши

16 декабря 2025 14:11
На ТНТ стартует новый сезон сериала «Праздники», в котором Яна Енжаева исполняет главную роль. В разговоре с Киноафишей актриса рассказала о своих любимых фильмах, сериалах и режиссерских ориентирах.

Ваш любимый режиссер?

Как будто нет однозначного ответа. Люблю Роберта Земекиса за «Смерть ей к лицу», «Изгоя» и «Форреста Гампа», конечно. Бывает настроение для Ксавье Долана. Бывает настроение для Квентина Тарантино. Невозможно не любить и не благодарить Питера Джексона за «Властелина колец». Как видите — разброс большой!

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Думаю, что благодаря «Гарри Поттеру» я познала великую истину жизни: для того, чтобы быть волшебником и жить в мире чародейства и волшебства, необходимо иногда сражаться с чудовищами.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

«Праздники», конечно!

Любимая комедия?

«Смерть ей к лицу», «В джазе только девушки», первые две части «Знакомства с родителями».

Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет?

Мэрил Стрип, безоговорочно всегда!

Любимый советский фильм?

«Служебный роман» и «Любовь и голуби».

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас ничего не смотрю — в съемочный период сложно включаться во что-то помимо работы. Но на платформах вышло много интересного, так что в новогодние праздники планирую наверстать.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

И еще раз — «Праздники»! Ну серьезно: такого доброго и настоящего отражения русской души сейчас нет ни в одном проекте. У нас написан и сыгран настоящий русский человек — с огромным сердцем, веселый, всегда готовый помочь. Со своими заморочками, иногда с проблемами, иногда хмельной, но всегда добрый и улыбающийся.

Смотрите новый сезон «Праздники» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

