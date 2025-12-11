Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026

17–18 февраля 2026 года пройдет 28-й форум CSTB.PRO.MEDIA. Это крупнейшее в медиаиндустрии событие, который определяет отраслевые тенденции на грядущий год. Под эгидой форума соберутся занимающиеся видеоконтентом специалисты. Они обсудят актуальные направления в сфере производства и дистрибуции, презентуют новейшие технологии, а также обговорят способы интеракции с публикой в современных рыночных реалиях.

Согласно сложившейся традиции, отправной точкой форума станет Стратегическая сессия по актуальной повестке при участии видных фигур медиаиндустрии. В дальнейшем состоятся следующие мероприятия:

сессия «Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент и оправдать ожидания зрителя»;

сессия «Развлекательный контент на ТВ. Жанры и форматы, которые становятся суперхитами»;

панельная дискуссия «Российская анимация»;

сессия «Контент и продукты для современных детей»;

панельная дискуссия «Тренды интерактивной рекламы»;

круглый стол «Международная дистрибуция российского контента»;

сессия «ТВ в диджитал среде»;

сессия «ИИ в видеопродакшене»;

сессия «Вертикальный контент»;

сессия «Экосистема. Вселенная контента».

панельная дискуссия «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс»

Подробности на cstb.ru

Даты: 17–18 февраля 2026 года.

Место: LOFT HALL №2, №3 (г. Москва, Ленинская слобода, 26c11)

Организатор: МИДЭКСПО.