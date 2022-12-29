Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов

Нежная история об одиночестве, обмане и спасении под Новый год. Главная героиня фильма — сотрудница метрополитена по имени Люси (Сандра Буллок), тайно влюбленная в одного из своих постоянных пассажиров. В один прекрасный день жизнь загадочного незнакомца оказывается в опасности, а Люси получает уникальный шанс попробовать себя в роли спасительницы. Увы, семья парня, которого, как выяснилось, зовут Питер (Питер Галлахер) ошибочно решает, что Люси его невеста. «Пока ты спал» — тот самый полузабытый рождественский фильм из 90-х, который дарит атмосферу долгожданного уюта и семейной теплоты. Романтики здесь не то чтобы много, зато есть по-настоящему смешные шутки.

Пока ты спал

Еще одна новогодняя классика, которая из года в год упорно не теряет своей актуальности. Сюжет «Отпуска по обмену» разворачивается вокруг двух одиноких женщин — Аманды (Кэмерон Диас) и Айрис (Кейт Уинслет) — которые решают обменяться домами на зимние праздники. В итоге, Аманда отправляется в заснеженную английскую деревню, а Айрис улетает в знойную Калифорнию. По мере развития событий каждая из героинь обретает долгожданную любовь и решается на сакраментальный — по-настоящему взрослый — жизненный выбор.

Отпуск по обмену

Фантастическую комедию «Семьянин» можно считать неофициальной голливудской адаптацией «Рождественской песни» Чарльза Диккенса с поправкой на современность. Главный герой картины — успешный бизнесмен в исполнении Николаса Кейджа — мало чем отличается от того же Скруджа. Он также помешан на карьере, деньгах и прочем материализме, который дает ему долгожданную стабильность и признание, но, увы, лишает самого главного — настоящей любви. Под Новый год главный герой получает возможность пожить другой жизнью — в доме, где у него есть дети и любимая жена.

Семьянин

Каждый из нас хотя бы раз в жизни справлял новогодние праздники в компании надоедливых родственников. «Привет семье!» — один из тех фильмов, который заставляет вспомнить, как и почему именно вы решили отказаться от традиционного праздника в кругу не самых близких, но все же родных по крови людей. Главная героиня «Привет семье!» — амбициозный адвокат Мередит (Сара Джессика Паркер) — решает провести Рождество в обществе семьи своего жениха Эверетта Стоуна (Дермот Малруни), но вот незадача: абсолютно все Стоуны демонстративно ее ненавидят. В итоге, то, что должно было стать теплым семейным торжеством обернулось для Мередит настоящим полем битвы.

Привет семье

Один из самых известных новогодних ромкомов представляет собой альманах романтических историй, главные герои которых — обычные люди, переживающие те или иные жизненные события. Рождество в том или ином смысле влияет на судьбы всех персонажей, заставляя их выйти из зоны комфорта: переосмыслить прошлые отношения, завязать новое знакомство и даже переехать в другую страну. Отдельный бонус «Реальной любви» — потрясающий каст, состоящий из самых известных британских актеров в лице, Лиама Нисона, Эммы Томпсон, Колина Ферта, Хью Гранта и многих других.

Реальная любовь

В 2020-м году весь мир особенно сильно нуждался в рождественском чуде. Вероятно, именно по этой причине выход картины под названием «Что-то от Тиффани» был как нельзя кстати. Главная героиня — владелица пекарни в исполнении Зои Дойч — раз за разом разочаровывается в своем бойфренде, который не перестает ее подводить. Оказавшись в очередной передряге из-за горе-жениха, девушка встречает Итана (Кендрик Сэмпсон) — парня-мечту, внезапно ставшего реальностью. Обаятельного и искренне доброго человека, способного любить других и быть любимым самому. Увы, завязать новые — более здоровые и гармоничные отношения — оказывается не так легко, как хотелось бы.

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Что-то от Тиффани

Сложно представить топ рождественских романтических комедий без «Интуиции» с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл. Этот фильм определенно плохо постарел, а некоторые режиссерские и сценарные решения и вовсе вызывают вопросы, однако химия между персонажами Джонатана и Сары решает все. Не переживать за их отношения просто невозможно.Особенно, учитывая тот факт. что их судьба зависит от случая — сможет ли Джонатан найти книгу, в которой Сара написала свой номер телефона? Успеет ли Сара встретиться с возлюбленным до того, как он окончательно утратит надежду на их взаимную любовь?

Интуиция

Пир семи рыб

«Пир семи рыб» — вероятно, самый недооцененный рождественский ромком из нашего топа. Вышедшая в 2018-м году картина повествует о традиционном итальянском празднике, который отмечается в канун Рождества. Главный герой — старшеклассник по имени Тони (Скайлер Гизондо) убежден, что вся семья хочет отправить его учиться в бизнес-школу — по стопам отца. Однако сам Тони чувствует свое призвание в сфере искусство и тайно мечтает стать художником. Внезапная влюбленность помогает главному герою не только решить затяжное внутреннее противоречие. но и найти силы, чтобы стать самим собой.

Кадр из фильма Пир семи рыб

Дух Рождества

«Дух Рождества» можно смело отправить в категорию guilty pleasure. Картина Дэвида Джексона местами настолько банальна и глупа, что от этого невольно начинаешь получать удовольствие. Главная героиня — адвокат по имени Кэйт (Джен Лилли) — пытается оценить и продать старый дом викторианской эпохи. По ходу развития сюжета выясняется, что в доме вот уже несколько лет обитает весьма привлекательный призрак Дэниель (Томас Бодуан), который явно не хочет делиться своим прижизненным имуществом с кем-то другим. Естественно, это знакомство довольно быстро превращается в обреченные романтические отношения,за которыми, впрочем, все равно интересно наблюдать.

Кадр из фильма Дух Рождества

Рождественский вальс

Лейси Чаберт можно с уверенностью назвать королевой рождественских комедий Hallmark. В «Рождественском вальсе» Чаберт исполнила роль энтузиастки Эйвери, которая решает купить несколько уроков танцев для себя и своего жениха. Но когда бойфренд внезапно отменяет помолвку, Эйвери вынужденно идет на танцы одна. Привлекательный учитель Роман (Уилл Кемп) быстро выталкивает ее из зоны комфорта, открывая перед героиней целый новый мир, полный чувственных движений, бешеного ритма и, конечно, головокружительных эмоций.