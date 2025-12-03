Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище»

Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище»

3 декабря 2025 16:36
Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище»

Режиссер фильма обещает «Стэйтема в его лучшей форме».

Кинокомпания Black Bear Pictures представила трейлер остросюжетного экшен-триллера «Убежище» во главе со звездой жанра Джейсоном Стэйтемом. Он вновь сыграл сурового и немногословного бойца, который в одиночку сражается с массой врагов. В зарубежный прокат картина выйдет 30 января 2026 года.

В центре сюжета — наемный убийца (Стэйтем), который прячется от своего прошлого. Он живет отшельником на удаленном шотландском острове в заброшенном маяке. Однажды он спасает от шторма девочку-подростка Джесси (Боди Рэй Брятнах), которая вместе со своим дядей снабжает его провизией. Это запускает цепочку событий, которые выливаются в атаку на дом главного героя. Теперь он вынужден выйти из тени и сразиться с теми, кто нарушил его покой. Протагонист лицом к лицу сталкивается с призраками своего прошлого. Вместе со спасенной девочкой он вынужден отправится в Лондон, борясь за выживание и стремясь добиться искупления.

Режиссером выступает Рик Роман ВоВыстрел в пустоту», «Гренландия»). По его словам, он снял «отличный фильм о современной морали и о парне, которого несправедливо обвинили, но который пытается поступать правильно. В результате получился захватывающий боевик о двух потерянных душах, которые находят друг друга и становятся семьей».

Автор сценария — Уорд Парри. Актерский состав дополнили Наоми Аки и номинант на премию «Оскар» Билл Найи.

Фото: Black Bear Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше