Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище»

Кинокомпания Black Bear Pictures представила трейлер остросюжетного экшен-триллера «Убежище» во главе со звездой жанра Джейсоном Стэйтемом. Он вновь сыграл сурового и немногословного бойца, который в одиночку сражается с массой врагов. В зарубежный прокат картина выйдет 30 января 2026 года.

В центре сюжета — наемный убийца (Стэйтем), который прячется от своего прошлого. Он живет отшельником на удаленном шотландском острове в заброшенном маяке. Однажды он спасает от шторма девочку-подростка Джесси (Боди Рэй Брятнах), которая вместе со своим дядей снабжает его провизией. Это запускает цепочку событий, которые выливаются в атаку на дом главного героя. Теперь он вынужден выйти из тени и сразиться с теми, кто нарушил его покой. Протагонист лицом к лицу сталкивается с призраками своего прошлого. Вместе со спасенной девочкой он вынужден отправится в Лондон, борясь за выживание и стремясь добиться искупления.

Режиссером выступает Рик Роман Во («Выстрел в пустоту», «Гренландия»). По его словам, он снял «отличный фильм о современной морали и о парне, которого несправедливо обвинили, но который пытается поступать правильно. В результате получился захватывающий боевик о двух потерянных душах, которые находят друг друга и становятся семьей».

Автор сценария — Уорд Парри. Актерский состав дополнили Наоми Аки и номинант на премию «Оскар» Билл Найи.