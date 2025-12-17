Меню
Эмили Блант контактирует с инопланетянами в трейлере фильма Стивена Спилберга «День откровения»

17 декабря 2025 14:46
Релиз блокбастера намечен на 12 июня 2026 года.

Студия Universal Pictures выпустила первый трейлер новой картины прославленного режиссера Стивена Спилберга под названием «День откровения» (Disclosure Day). Главные роли сыграли Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон, Колман Доминго, Уайатт Рассел и Генри Ллойд-Хьюз. Автором идеи выступает сам Спилберг, тогда как сценарий написал его давний соратник Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). Описание «Дня откровения» гласит:

«Если бы вы узнали, что мы не одиноки, если бы кто-то показал и доказал вам это, вас бы это напугало? Этим летом правда будет открыта семи миллиардам человек. Мы приближаемся к… “Дню откровения”».

В трейлере нас знакомят с метеорологом в исполнении Блант, которая во время прямого эфира на телевидении внезапно оказывается во власти некой загадочной инопланетной силы. О’Коннор сыграл мужчину, который хочет поделиться правдой об инопланетной жизни с остальным человечеством. В ролике также показаны круги на полях, автомобильные погони, жуткие животные и намеки на существование жизни за пределами Земли.

«День откровения» — 37-й режиссерский проект Спилберга.

Фото: Universal Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
