В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»

В представлении сочетаются художественная гимнастика, балет, танец, музыка и поэзия.В представлении сочетаются художественная гимнастика, балет, танец, музыка и поэзия.

14 декабря 2025 года во Дворце Ирины Винер (ул. Лужники 24 с.24.) пройдет пластический спектакль «Наваждение», посвященный любви, красоте и вдохновению. Над проектом работала выдающаяся творческая команда во главе с художественным руководителем Ириной Винер и режиссером Зариной Мухитдиновой.

Спектакль состоит из семи новелл, каждая из которых переносит публику в разные эпохи. Это семь историй о любви гениев мирового искусства.

«Спектакль “Наваждение” создавался как пространство, где движение становится языком эмоций, а каждая сцена наполнена чувством и образом. Идею постановки предложила моя ученица Зарина Мухитдинова — чемпионка Европы по художественной гимнастике, талантливая артистка и хореограф, которая сегодня уверенно развивается как режиссер», — рассказала Ирина Винер.

Знаменитую танцовщицу Айседору Дункан воплощают блестящие художественные гимнастки Ульяна Донскова и Екатерина Селезнева, тогда как Сергея Есина играет Игорь Неведров, ключевой актер театра Романа Виктюка. В образе Коко Шанель предстает Лала Крамаренко, тогда как роли Александра Вертинского и Марлен Дитрих исполняют танцоры Денис Тагинцев и Анна Мельникова. Наконец, премьер Государственного академического театра классического балета Артем Хорошилов и прима-балерина Дарья Макарова предстают в ролях Родиона Щедрина и Майи Плисецкой.