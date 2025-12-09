Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»

В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»

9 декабря 2025 14:25
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»

В представлении сочетаются художественная гимнастика, балет, танец, музыка и поэзия.В представлении сочетаются художественная гимнастика, балет, танец, музыка и поэзия.

14 декабря 2025 года во Дворце Ирины Винер (ул. Лужники 24 с.24.) пройдет пластический спектакль «Наваждение», посвященный любви, красоте и вдохновению. Над проектом работала выдающаяся творческая команда во главе с художественным руководителем Ириной Винер и режиссером Зариной Мухитдиновой.

Спектакль состоит из семи новелл, каждая из которых переносит публику в разные эпохи. Это семь историй о любви гениев мирового искусства.

«Спектакль “Наваждение” создавался как пространство, где движение становится языком эмоций, а каждая сцена наполнена чувством и образом. Идею постановки предложила моя ученица Зарина Мухитдинова — чемпионка Европы по художественной гимнастике, талантливая артистка и хореограф, которая сегодня уверенно развивается как режиссер», — рассказала Ирина Винер.

Знаменитую танцовщицу Айседору Дункан воплощают блестящие художественные гимнастки Ульяна Донскова и Екатерина Селезнева, тогда как Сергея Есина играет Игорь Неведров, ключевой актер театра Романа Виктюка. В образе Коко Шанель предстает Лала Крамаренко, тогда как роли Александра Вертинского и Марлен Дитрих исполняют танцоры Денис Тагинцев и Анна Мельникова. Наконец, премьер Государственного академического театра классического балета Артем Хорошилов и прима-балерина Дарья Макарова предстают в ролях Родиона Щедрина и Майи Плисецкой.

Фото: Пресс-служба спектакля «Наваждение»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше