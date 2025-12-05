В разработку запущена новая часть «Людей в черном»

Меню
5 декабря 2025 11:50
Над сценарием работает автор «Плохих парней навсегда».

Как сообщает Deadline в эксклюзивном материале, студия Sony Pictures, успешно перезапустив полицейскую франшизу «Плохие парни», собирается провернуть то же самое с «Людьми в черном». Согласно инсайдерским данным, новый фильм уже находится на стадии предпроизводства. В качестве сценариста был привлечен Крис Бремнер. Sony Pictures пока от каких-либо официальных комментариев воздерживается.

О сюжете предстоящих «Людей в черном» сведений на данный момент нет, но Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Бремнер уже представил готовый сценарий. Продюсеры рассчитывают, что Уилл Смит, ознакомившись с текстом, вернется к роли агента Джея. Пока неизвестно, как именно этот персонаж будет задействован в новом фильме — это может быть либо главная роль, либо роль второго плана, с помощью которой создатели установят преемственность между предыдущими частями и перезапуском. Однако совершенно точно, что на данный момент агент Джей фигурирует в сценарии Бремнера.

Напомним, оригинальные «Люди в черном» вышли в 1997 году. Всего эта линейка включает на данный момент три фильма, а также полнометражный спин-офф «Люди в чёрном: Интернэшнл». Общие кассовые сборы франшизы составляют $1,904 млрд.

Юрий Волошин
