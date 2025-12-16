Состоялась церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино»

В зале «Горький холл» на Киностудии Горького прошла торжественная церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Организаторы представили программу фестиваля, членов жюри, даты и места проведения, а также огласили номинации. В этом году учредители фестиваля получили свыше 1030 заявок из 29 стран мира и 59 регионов России. Из них в конкурсную программу были отобраны 49 фильмов из 13 стран.

Фильмом открытия стала короткометражная драма Мариам Халиловой «Кровикс» с Юлией Снигирь, Виолеттой Ямовой и Никитой Ефремовым в главных ролях. Завершилась же церемония выступлением музыкальной группы «МЕ4ТА» во главе с известным актером Евгением Цыгановым.

В ходе церемонии состоялось награждение победителей конкурса «Трейлер Победы», в рамках которого молодые режиссеры смонтировали трейлеры к 12 известным советским фильмам о Великой отечественной войне. Кроме того, были вручены награди лауреатам Питчинга микродрам. Победителями стали:

3 место — сценарист Дарья Ревякина («Между боссом, мужем и его любовницей»);

2 место — сценарист Елена Арбузова («Невеста с доставкой»);

1 место — режиссер Иван Понкратов, продюсер Валерия Яскула («Брачные игры»).

Сеансы в рамках смотра, образовательная и деловая программы пройдут с 15 по 21 декабря в Арт-центре «Института современного искусства» на «Красном Октябре». Посещение мероприятий осуществляется свободно по предварительной регистрации. Церемония закрытия пройдет 21 декабря в Арт-Центре ИСИ.