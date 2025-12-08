Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов»

Также стало известно, что первые две эпизода финального сезона выйдут 8 апреля 2026 года, тогда как завершится шоу 20 мая 2026 года, когда будет представлена последняя серия.

В ходе фестиваля Comic Con Experience в Сан-Паулу стрим-сервис Amazon Prime Video представил первый трейлер пятого и заключительного сезона хитового антисупергеройского сериала «Пацаны».

В пятом сезоне мир Хоумлендера (Энтони Старр) полностью подчиняется его сумасбродным и эгоистичным прихотям. Хьюи (Джек Куэйд), Молоко Матери (Лас Алонсо) и Французик (Томер Капон) заключены в «Лагерь Свободы». Энни (Эрин Мориарти) изо всех сил пытается организовать сопротивление подавляющей силе Суперов. Когда же снова появляется Бутчер (Карл Урбан), готовый использовать вирус, который уничтожит Суперов, он запускает цепочку событий, которые навсегда изменят мир и всех его обитателей.

В трейлере также появляются погруженный в криогенный сон Солдатик (Дженсен Эклс) и пока неизвестный персонаж в исполнении Джареда Падалеки. Шоураннером «Пацанов» выступает Эрик Крипке, который ранее запустил сериал «Сверхъестественное», принесший славу Эклсу и Падалеки.

Во вселенную «Пацанов» также входят завершившийся вторым сезоном спин-офф «Поколение “Ви”», анимационная антология «Осатанелые» и предстоящий сериал «Пацаны: Мексика». Кроме того, в разработке находится приквел под названием «Восхождение Vought» (Vought Rising).