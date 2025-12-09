Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая

Кинолюбители уже давно присмотрелись к специфическому азиатскому кино, которое прославилось такими именами, как Акира Куросава , Вонг Кар-Вай или Пак Чхан-ук . Кое-что интересное может предложить зрителям и китайская киноиндустрия — например, красивые и увлекательные сериалы о приключениях. Поехали?

Династия Сун терпит одно бедствие за другим: войны, предательства и междоусобные разборки. Однажды главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить свои силы, женив своих детей друг на друге. Но смерть оказывается быстрее и проворнее. Лишь даосский священник Цю Чуцзи может найти потомков Го и Ян, оставшихся в живых, обучить их секретам древних боевых искусств и помочь восстановить справедливость. Костюмный боевик с неожиданными поворотами сюжета, два сезона которого уже можно посмотреть в стриминге кино viju.

Охотник за привидениями (2020)

Цзян Шо и Цинь И Хэн — партнеры по недвижимости, которые получают прибыль необычным способом. Они покупают дома с привидениями и перепродают их дороже, почти как Чичиков у Гоголя. Но план с мертвыми душами выходит из-под контроля, потому что каждый дом с привидениями, который они покупают, оказывается частью большой и ужасающей головоломки.

Призрачное царство змей способно погрузить в тайны древней деревни Яо, которая находится на дне загадочного озера. Три юных археолога решают узнать жуткие легенды, подвергая себя лютым опасностям. Этот сериал по праву можно считать крепким китайским ответом известной франшизе «Индиана Джонс».

Море песка (2018)

Ли Цу — самый обыкновенный старшеклассник. Он получает в подарок странную шкатулку, из-за которой на него нападает неизвестный. Шрамы, оставленные на его спине, оказываются ключом к разгадке древних тайн. Вместе с друзьями Ли Цу отправляется в археологическое путешествие, которое оборачивается смертельно опасными испытаниями, заговорами и даже магией. Во время этого захватывающего приключения герою предстоит узнать, что такое настоящая дружба, любовь и предательство. Сериал основан на цикле романов Daomu Biji, который написал Сюй Лэй под псевдонимом Наньпай Саньшу.

Вечная ночь (2018)

Тринадцать лет назад жестокая резня уничтожила семью Нин Цюэ. Став генералом династии Тан, он возвращается в столицу, чтобы расследовать правду о случившемся. К нему присоединяется Сан Сан — лишь на первый взгляд обычная служанка, чью тайную связь с темными силами главному герою еще только предстоит разгадать.

Легенда о Чу Цяо (2017)

Во время конфликта в Северной Вэй жизни людей стоили меньше, чем деньги. Многие, в том числе и Чу Цяо, были захвачены в рабство. К счастью, прежде чем она смогла стать добычей богатых лордов, Янь Сюнь решает спасти ее. Героиня клянется вернуть себе свободу и сбежать из дворца вместе со своими сестрами. Для этого ей придется научиться боевым искусствам, чтобы в час икс поднять восстание.

Загадочная девятка (2016)

Один из самых популярных китайских сериалов, который набрал 12 миллиардов просмотров. Город Чанша охранялся девятью семьями, известными как «Девять старых врат» или клан «Загадочная девятка». Это были невероятно могущественные семьи, которые обладали полной властью в Чанше. В 1933 году на станции Чанша остановился таинственный поезд. Тогда лидер «Девяти врат» начинает расследование, которое приводит его к заброшенной шахте. Этот сериал является приквелом другого популярного в Китае проекта — «Затерянная гробница».

Затерянная гробница (2015–2021)

У Се — владелец антикварной лавки, а его предки — расхитители гробниц. Он продолжает семейное дело вместе со своей командой и находит утерянные сокровища эпохи Сражающихся царств, а также ответы на вопросы о трагедиях из прошлого своей семьи. С помощью дедушкиных записей он вместе с напарниками отправляется на поиски пропавших сокровищ, а также людей, ответственных за убийство его семьи. Создатели сериала планируют восемь сезонов. Три из них уже вышли.

