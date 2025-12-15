Милли Олкок расправляется с врагами в трейлере фильма «Супергерл»

Студия DC представила первый трейлер супергеройского блокбастера «Супергерл» во главе со звездой «Дома Дракона» Милли Олкок. Режиссером картины выступает именитый постановщик Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»). В зарубежный покат «Супергерл» выйдет 26 июня 2026 года.

В трейлере показано, как Кара Зор-Эл, попав в Крепость Одиночества, забирает пса Крипто. Затем героиня отмечает Новый год, выражая надежду, что будущее окажется лучше настоящего и прошлого. Обращает на себя внимание тот факт, что Кара — циничная и ворчливая девушка, по характеру совершенно непохожая на Супермена.

«Супермен видит во всех лучшее. А я вижу истину», — отмечает Кара.

Также в ролике можно увидеть неприглядные космические колонии, где обитают неприятной наружности гуманоидные инопланетяне. Супергерл со свойственным ей хладнокровием спокойно разбирается с неприятелями под песню Blondie Call Me.

Кроме того, в трейлере вскользь появляется Лобо в исполнении Джейсона Момоа. Ожидается, что ему в фильме отведена весьма важная роль.