Анонсирована юбилейная Русская музыкальная премия телеканала RU.TV

В 2026 году состоится масштабное для отечественной музыкальной индустрии событие — XV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. В честь юбилея на сцене соберутся крупнейшие звезды шоу-бизнеса, включая как молодых артистов, так и маститых исполнителей. Грандиозный концерт состоится 21 мая 2026 года в стенах «ВТБ Арены».

Предстоящая премия будет примечательна не только вручением наград. Публику ждет торжественный праздник, приуроченный к 15-летию церемонии и 20-летию музыкального телеканала RU.TV.

Ковровая дорожка цвета маджента будет впечатлять с первого же мгновения. Ежегодно организаторы устанавливают необыкновенный дресс-код. Так, гости церемонии уже наряжались в таких стилях, как total white, космос, русский арт и creative office core. В следующем году дресс-код снова удивит, однако конкретная концепция пока держится телеканалом RU.TV в секрете. Впрочем, можно не сомневаться, что это будет нечто потрясающее.

По традиции звезды российской эстрады поборются за заветные самовары. Будут представлены как классические номинации, так и совершенно новые категории, призванные отразить дух времени. Лауреаты же будут выбраны самими зрителями.

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV — неизменно яркое и захватывающее событие, становящееся полем для смелых экспериментов при участии музыкальных исполнителей первой величины.

Билеты уже можно бронировать на официальном сайте. В честь старта продаж до 15 декабря 2025 года действует скидка 10%.