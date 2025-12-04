Меню
4 декабря 2025 13:40
Премия «Большая цифра» открыла категорию «Инновация. Специальные эффекты»: как принять участие в конкурсе визуальных технологий 2025–2026

В рамках XVII Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» открыта специальная категория «Инновация. Специальные эффекты», призванная отметить самые прорывные решения на стыке технологий и креатива. 

Современная кино- и медиасфера стремительно меняется под влиянием цифровых технологий. AI-контент, виртуальное производство, CG, motion capture и новые методы создания спецэффектов формируют стандарты визуального сторителлинга.

Номинации категории «Инновация. Специальные эффекты»

AI – нейросетевой визуальный контент;

Virtual production – технология бесшовного объединения виртуального и реального миров в камере;

Motion capture – технология захвата движения и оцифровки персонажей;

CG – компьютерные технологий для создания визуальных эффектов, персонажей, фонов и целых сцен, которые интегрируются в проект;

Анимация – за инновации в анимационных проектах.

В номинациях могут участвовать проекты любого масштаба: полнометражные фильмы, сериалы, короткий метр, шоу, рекламные ролики, музыкальные клипы и другие форматы, использующие инновационные визуальные технологии.

Условия участия и требования к проектам

К участию допускаются работы, релиз которых состоялся с 1 января 2025 года по 20 января 2026 года включительно. Проекты могут быть опубликованы в эфире телеканалов, в интернете, или на любых других официальных медиаплощадках.

Критерии оценки по номинациям

Эксперты оценивают проекты по нескольким аспектам:

  • AI и нейросети: реалистичность, аккуратность переходов между кадрами, оригинальность подхода.
  • Virtual Production: гармония цифровой и реальной среды, сложность сцены, качество движения камеры.
  • Motion Capture и CG: точность движения, глубина проработки сцены, художественная выразительность.
  • Анимация: стиль, движение, инновационные методы и визуальная выразительность.

Материалы, необходимые для участия

Для подачи заявки участникам необходимо предоставить:

  • Регистрационную карту, заполненную по форме организаторов (высылается после оформления заявки на сайте премии);
  • Материалы для сайта премии: официальный постер проекта;
  • Видеоролик или презентационный материал, демонстрирующий применение выбранной технологии.

Преимущества участия в премии «Большая цифра»

Признание отрасли: премия «Большая Цифра» – это знак качества и престижная награда в сфере цифрового контента.

Экспертность: работы увидят и оценят ведущие специалисты медиаиндустрии.

Публичность: возможность лично представить проект, показать демо-ролики и рассказать о технологиях создания профессиональному сообществу.

Награды: победители получают право использовать официальный знак «Большая цифра» в рекламных и промоматериалах.

Важные даты премии

Прием заявок: до 29 декабря 2025 года.

Финал и награждение: 17–18 февраля 2026.

Место проведения: LOFT HALL, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр. 11.

Фото: Пресс-служба премии «Большая цифра»
Виктория Аморина
