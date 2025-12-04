Премия «Большая цифра» открыла категорию «Инновация. Специальные эффекты»: как принять участие в конкурсе визуальных технологий 2025–2026

Современная кино- и медиасфера стремительно меняется под влиянием цифровых технологий. AI-контент, виртуальное производство, CG, motion capture и новые методы создания спецэффектов формируют стандарты визуального сторителлинга.
Номинации категории «Инновация. Специальные эффекты»
• AI – нейросетевой визуальный контент;
• Virtual production – технология бесшовного объединения виртуального и реального миров в камере;
• Motion capture – технология захвата движения и оцифровки персонажей;
• CG – компьютерные технологий для создания визуальных эффектов, персонажей, фонов и целых сцен, которые интегрируются в проект;
• Анимация – за инновации в анимационных проектах.
В номинациях могут участвовать проекты любого масштаба: полнометражные фильмы, сериалы, короткий метр, шоу, рекламные ролики, музыкальные клипы и другие форматы, использующие инновационные визуальные технологии.
Условия участия и требования к проектам
К участию допускаются работы, релиз которых состоялся с 1 января 2025 года по 20 января 2026 года включительно. Проекты могут быть опубликованы в эфире телеканалов, в интернете, или на любых других официальных медиаплощадках.
Критерии оценки по номинациям
Эксперты оценивают проекты по нескольким аспектам:
- AI и нейросети: реалистичность, аккуратность переходов между кадрами, оригинальность подхода.
- Virtual Production: гармония цифровой и реальной среды, сложность сцены, качество движения камеры.
- Motion Capture и CG: точность движения, глубина проработки сцены, художественная выразительность.
- Анимация: стиль, движение, инновационные методы и визуальная выразительность.
Материалы, необходимые для участия
Для подачи заявки участникам необходимо предоставить:
- Регистрационную карту, заполненную по форме организаторов (высылается после оформления заявки на сайте премии);
- Материалы для сайта премии: официальный постер проекта;
- Видеоролик или презентационный материал, демонстрирующий применение выбранной технологии.
Преимущества участия в премии «Большая цифра»
Признание отрасли: премия «Большая Цифра» – это знак качества и престижная награда в сфере цифрового контента.
Экспертность: работы увидят и оценят ведущие специалисты медиаиндустрии.
Публичность: возможность лично представить проект, показать демо-ролики и рассказать о технологиях создания профессиональному сообществу.
Награды: победители получают право использовать официальный знак «Большая цифра» в рекламных и промоматериалах.
Важные даты премии
Прием заявок: до 29 декабря 2025 года.
Финал и награждение: 17–18 февраля 2026.
Место проведения: LOFT HALL, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, стр. 11.