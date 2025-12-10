Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

Меню
10 декабря 2025 20:04
Съемки намечены на конец 2026 года. Режиссерское кресло проекта пока остается вакантным.

Сегодня, 10 декабря, на кинорынке в рамках Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии неожиданно появился Джонни Депп, анонсировавший свой очередной проект. Знаменитый актер выступит продюсером новой киноадаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также исполнит в предстоящем фильме одну из главных ролей. На презентации Деппу составили компанию продюсеры Светлана Мигунова-Дали и Грэйс Ло, с которыми он ранее работал над картиной «Жанна Дюбарри» (2023).

Мигунова-Дали и Ло ведут судебную тяжбу с агентством по продажам Luminosity Pictures насчет прав на экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Напомним, фильм стал хитом в России и в континентальной Европе, однако в США и Великобритании он так и не был показан в кинотеатрах. Входе разбирательства Мигунова-Дали и Ло утверждают, что обладают эксклюзивными правами на произведение Булгакова.

В разное время за экранизацию «Мастера и Маргариты» хотели взяться такие именитые режиссеры, как Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и Баз Лурман, но эти задумки так и остались нереализованными.

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images
