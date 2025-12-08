Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд

5 декабря Netflix в официальном пресс-релизе объявил о заключении сделки по покупке ключевых активов Warner Bros. Discovery (WBD). Окончательная сумма — $82,7 млрд, что является рекордом в сфере киноиндустрии. В случае одобрения регуляторами, Netflix получит под свой контроль легендарную киностудию Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max и канал HBO.

Почему Warner Bros. Discovery оказалась на продаже?

Культовые франшизы и место «в списке лучших» по кассовым сборам никак не спасают WBD. Киностудия, чья история насчитывает более века, в последние годы переживала трудности. Финансовые показатели в 2024 году находились в плачевном состоянии, в том числе из-за провалов в прокате «Джокера: Безумие на двоих» и «Фуриосы: Хроники Безумного Макса».

Ситуацию усугублял огромный долг и бегство крупных инвесторов. Ярким примером стала продажа семьей Ньюхаус пакета в 100 млн акций WBD на сумму $1,1 млрд, после чего акции компании обрушились более чем на 4%.

Пытаясь спасти бизнес, руководство во главе с Дэвидом Заславом сначала объявило о планах разделения компании, а в октябре 2025 года — о поиске покупателя.

Детали сделки: как Netflix обошел конкурентов

Paramount и Comcast также были в числе претендентов на активы WBD. Первый конкурент собирался выкупить вообще всю компанию, включая кабельное ТВ. Но Warner Bros. выбрали выгодную «красную таблетку» — Netflix.

Сумма соглашения включает в себя оценку акций в $72 млрд и принятие на себя части долгов. Netflix предложил акционерам WBD $27,75 за каждую акцию: $23,25 наличными и $4,50 в виде акций самого Netflix.

«Объединившись с Netflix, мы гарантируем, что люди во всем мире будут продолжать наслаждаться самыми резонансными историями в мире для будущих поколений», — сказал президент и генеральный директор WBD Дэвид Заслав в пресс-релизе.

Дэвид Заслав

Значительная часть долга WBD связана с телевидением (CNN, TNT, Discovery) и не перейдет к Netflix. Эти активы будут выделены в отдельную публичную компанию Discovery Global Networks.

Стороны рассчитывают завершить сделку в течение 12–18 месяцев, однако им предстоит пройти проверку на нарушения антимонопольного законодательства. В случае срыва соглашения Netflix будет обязан выплатить WBD неустойку в размере $5 млрд.

Что получает Netflix?

Приобретение активов превращает Netflix из лидера стриминга в универсального медиагиганта. Главный приз — ликвидация ключевого конкурента HBO и доступ к бесценному медиатеке контента.

В каталог Netflix вольются:

Netflix и до сделки являлся самой крупной стриминговой площадкой с аудиторией 300+ млн подписчиков. От сделки можно ожидать прирост аудитории, а стоимость акций компании значительно увеличится. Netflix может стать недосягаемым, если правильно воспользуется своим шансом. Остальным кинокомпаниям нужно думать, как составлять конкуренцию такому гиганту.

Для Netflix будут открыты возможности для производства сиквелов, приквелов, ремейков и сериалов по уже любимым вселенным, хотя вопрос о необходимости перезапусков остается открытым.

«Фабрика грез» бунтует!

Тем временем в Голливуде вспыхнуло недовольство. Кинотеатры боятся, что сделка обернется для них негативными последствиями. Кинопрокат и так несет убытки из-за конкуренции со стримингами, а WBD была одним из крупнейших поставщиков контента в широкий прокат. Netflix на опасения заявил, что показы в кинотеатрах не будут отменены, но многие смотрят на эти слова с скептицизмом.

«Негативные последствия затронут как крупнейшие сети, так и независимые кинотеатры», — высказался Майкл О’Лири, глава ассоциации Cinema United.

Против этой сделки выступил даже Белый дом. Министерство юстиции США уже начало предварительную проверку . Вместе Netflix и HBO Max будут контролировать около 30% рынка платного стриминга в США. Если регуляторы подтвердят нарушения антимонопольного закона, то сделка может не состояться.

«Крупнейшая в мире стриминговая компания, поглощающая одного из своих крупнейших конкурентов, — вот для чего и были созданы антимонопольные законы», — заявили в Teamsters, вырезка из The New York Times.

Еще один риск для Голливуда — сокращение рабочих мест. Неприятным примером послужило недавнее слияние Paramount с компанией Skydance, после которого последовало увольнение более 2000 сотрудников. Отрасль ожидает аналогичных сокращений при объединении двух компаний.

Состоится ли сделка?

Несмотря на согласие сторон, будущее сделки висит на волоске. Против нее объединились общественность, творческие гильдии, конкуренты и даже власть. Процесс будет долгим и болезненным.

Если антимонопольные ведомства не дадут добро, Warner Bros. Discovery окажется в крайне уязвимом положении: ей придется искать нового покупателя в условиях растущих убытков. На данный момент и до официального заключения сделки две компании работают независимо друг от друга.