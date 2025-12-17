Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил первый трейлер стильного мистического детектива «Отель “У погибшего альпиниста”» по мотивам одноименного произведения Бориса и Аркадия Стругацких.

В центре сюжета — инспектор Петер Глебски (Евгений Цыганов), который, получив анонимное письмо, прибывает в небольшую горную гостиницу, чтобы предотвратить убийство. В итоге преступление все-таки происходит. Кроме того, из-за снежной лавины отель оказывается отрезан от внешнего мира. Глебски решает воспользоваться этим, чтобы вычислить убийцу — им наверняка является кто-то из постояльцев.

Актерский состав дополнили Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Алена Михайлова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Федор Федотов, Марго Адаева, Александр Лыков. Режиссером выступает Александр Домогаров — младший («Пальма»).

Трейлер был презентован на фестивале Comic Con Игромир Домогаровым-младшим и продюсером Нареком Мартиросяном. Они поведали, что зрителей ждет вольная экранизация повести братьев Стругацких. Так, в фильме появятся новые сюжетные линии, а некоторые персонажи подверглись изменениям. При этом создатели подчеркнули, что авторский посыл был сохранен.