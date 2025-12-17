Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”»

Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”»

17 декабря 2025 15:34
Сыщик Евгений Цыганов выслеживает убийцу в трейлере фильма «Отель “У погибшего альпиниста”»

В прокат фильм выйдет 28 января 2027 года.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил первый трейлер стильного мистического детектива «Отель “У погибшего альпиниста”» по мотивам одноименного произведения Бориса и Аркадия Стругацких.

В центре сюжета — инспектор Петер Глебски (Евгений Цыганов), который, получив анонимное письмо, прибывает в небольшую горную гостиницу, чтобы предотвратить убийство. В итоге преступление все-таки происходит. Кроме того, из-за снежной лавины отель оказывается отрезан от внешнего мира. Глебски решает воспользоваться этим, чтобы вычислить убийцу — им наверняка является кто-то из постояльцев.

Актерский состав дополнили Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Алена Михайлова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Федор Федотов, Марго Адаева, Александр Лыков. Режиссером выступает Александр Домогаров — младшийПальма»).

Трейлер был презентован на фестивале Comic Con Игромир Домогаровым-младшим и продюсером Нареком Мартиросяном. Они поведали, что зрителей ждет вольная экранизация повести братьев Стругацких. Так, в фильме появятся новые сюжетные линии, а некоторые персонажи подверглись изменениям. При этом создатели подчеркнули, что авторский посыл был сохранен.

Фото: «Атмосфера кино»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Катя ищет Леху: вышел трейлер второго сезона сериала «Ландыши» Катя ищет Леху: вышел трейлер второго сезона сериала «Ландыши» Читать дальше 18 декабря 2025
Эмили Блант контактирует с инопланетянами в трейлере фильма Стивена Спилберга «День откровения» Эмили Блант контактирует с инопланетянами в трейлере фильма Стивена Спилберга «День откровения» Читать дальше 17 декабря 2025
Состоялась церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Состоялась церемония открытия XII Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 16 декабря 2025
Стали известны победители IV национальной премии имени Дзиги Вертова Стали известны победители IV национальной премии имени Дзиги Вертова Читать дальше 16 декабря 2025
Милли Олкок расправляется с врагами в трейлере фильма «Супергерл» Милли Олкок расправляется с врагами в трейлере фильма «Супергерл» Читать дальше 15 декабря 2025
Кому смотреть фантастический блокбастер «Аватар: Пламя и пепел» Кому смотреть фантастический блокбастер «Аватар: Пламя и пепел» Читать дальше 18 декабря 2025
«Шоу как маленькое личное чудо». Интервью с режиссером масштабного новогоднего представления «История игрушек» «Шоу как маленькое личное чудо». Интервью с режиссером масштабного новогоднего представления «История игрушек» Читать дальше 17 декабря 2025
В Москве состоялся пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоялся пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 17 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше