Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм»

Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм»

4 декабря 2025 14:13
Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм»

Продолжение хитового китайского сериала, который в России доступен в онлайн-кинотеатре «Иви».

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» представила трейлер китайского мультипликационного проекта «Агент времени: Глава Инду. Фильм» — это продолжение популярного аниме-сериала «Агент времени», который стартовал в 2021 году. Полнометражная картина появится в российских кинотеатрах 11 декабря 2025 года.

Оригинальный сериал повествует о маленьком фотоателье под названием «Время», где работают два парня со сверхъестественными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. Посетителей у них немного, но однажды по просьбе одного клиента герои, используя свои сверхъестественные способности, проникают внутрь фотографии. Это влечет за собой непредвиденные последствия.

«Глава Инду. Фильм» расскажет о том, как Лу Гуан, чтобы спасти Чэна Сяоши, решает изменить прошлое. На этом пути он попадает в город Бридон. Местные жители кажутся дружелюбными и безобидными, но на самом деле они преследуют собственные цели. Со временем Лу Гуан осознает, что он оказался в ловушке судьбы, а единственный способ вернуть себе свободу — раскрыть все секреты.

Режиссером и автором сценария как сериала, так и полнометражного фильма выступает Ли Хаолин.

Фото: «Русский Репортаж»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше