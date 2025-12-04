Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм»

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» представила трейлер китайского мультипликационного проекта «Агент времени: Глава Инду. Фильм» — это продолжение популярного аниме-сериала «Агент времени», который стартовал в 2021 году. Полнометражная картина появится в российских кинотеатрах 11 декабря 2025 года.

Оригинальный сериал повествует о маленьком фотоателье под названием «Время», где работают два парня со сверхъестественными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. Посетителей у них немного, но однажды по просьбе одного клиента герои, используя свои сверхъестественные способности, проникают внутрь фотографии. Это влечет за собой непредвиденные последствия.

«Глава Инду. Фильм» расскажет о том, как Лу Гуан, чтобы спасти Чэна Сяоши, решает изменить прошлое. На этом пути он попадает в город Бридон. Местные жители кажутся дружелюбными и безобидными, но на самом деле они преследуют собственные цели. Со временем Лу Гуан осознает, что он оказался в ловушке судьбы, а единственный способ вернуть себе свободу — раскрыть все секреты.

Режиссером и автором сценария как сериала, так и полнометражного фильма выступает Ли Хаолин.