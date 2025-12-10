Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

10 декабря 2025 12:49
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

Посетить мероприятия могут все желающие по предварительной регистрации на официальном сайте смотра.

С 14 по 21 декабря в Москве пройдет очередной Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Этот смотр нацелен на предоставление платформы для молодых создателей короткометражных фильмов, а также на развитие новых форматов кино. Мероприятия фестиваля состоятся в зале «Горький холл» на Киностудии им. Горького и в Арт-центре «Институт современного искусства» на «Красном Октябре».

8 декабря в зале «Горький холл» на Киностудии Горького прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы поведали о ключевых событиях и открытиях предстоящего фестиваля.

Откроется Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 14 декабря на киностудии им. М. Горького. Церемонию проведет актер и музыкант Сергей Горошко. Кроме того, состоится выступление музыкальной группы «МЕ4ТА» во главе со знаменитым актером Евгением Цыгановым. Старт фестивалю положит показ короткометражной драмы «Кровикс» с Юлией Снигирь, Виолеттой Ямовой и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Конкурсная программа короткометражного игрового кино:

  1. «Дуры», 2025, 22 мин., реж. Елизавета Согрина;
  2. «Игра в прятки», 2025, 20 мин., реж. Амет Савенко;
  3. «Мой милый Люк», 2025, 22 мин., реж. Сергей Павлов;
  4. «Немой», 2025, 29 мин., реж. Арсен Аристакесян;
  5. «Объяснительная записка», 2025, 24 мин., реж. Денис Агафонов;
  6. «Папочка, ты ведь всё ещё любишь меня, правда?», 2025, 15 мин., реж. Марина Солоян, Армения;
  7. «Преступление», 2025, 24 мин., реж. Александра Вострова;
  8. «Продукты напротив», 2025, 22 мин., реж. Александр Титов;
  9. «Скрёб», 2025, 24 мин., реж. Мария Нейковская;
  10. «Солнце», 2025, 27 мин., реж. Панаила Оспанова;
  11. «Сон в синем небе», 2025, 11 мин., реж. Марина Несмелова;
  12. «Статуэтка», 2025, 15 мин., реж. Александр Ширманов;
  13. «Это мой голос», 2024, 13 мин. реж. Софья Лебедева.

Конкурсная программа короткометражного документального кино:

  1. «Вдальрайд», 2025, 18 мин., реж. Артем Палкин;
  2. «Громко и честно. Бонд с кнопкой», 2025, 25 мин., реж. Кирилл Алехин;
  3. «Кретинопись», 2025, 26 мин., реж. Мария Филичева;
  4. «Путь цветов», 2025, 27 мин., реж. Максим Крылов;
  5. «Реставрация», 2025, 22 мин., реж. Никита Жидков;
  6. «Сармат», 2025, 22 мин., реж. Тимур Ортабаев, Северная Осетия;
  7. «Там, где дом», 2025, 26 мин., реж. Яна Горюн;
  8. «Теплая жизнь», 2024, 18 мин., реж. Никита Журавлев;
  9. «Я и моя макака», 2024, 16 мин., реж. Алена Усачёва;
  10. «Fading Frequencies», 2025, 8 мин, реж. Wayne Lim. Country of Origin Iceland, Сингапур.

Конкурсная программа короткометражного анимационного кино:

  1. «Алёшенька», 2025, 24 мин., реж. Дмитрий Геллер;
  2. «Аниметро», 2025, 8 мин., реж. Наталья Грофпель;
  3. «Глупая собака», 2025, 2 мин., реж. Дарья Ищейкина;
  4. «Жил-был тигр», 2025, 13 мин., реж. Марина Верик;
  5. «Связи», 2025, 4 мин., реж. Светлана Андрианова;
  6. «Сказка искорки», 2025, 7 мин., реж. Анастасия Лис;
  7. «Сын», 2025, 20 мин., реж. Жанна Бекмамбетова, Россия-Казахстан;
  8. «Sana», 2025, 10 мин., реж. Мануэль Лариос, Перу;
  9. «Трамвай №13», 2024, 11 мин., реж. Ирина Метрурович;
  10. «Обезьяна Бу» («The cloth monkey»), 2025, 8 мин., Ю Квинтинь (Yu Qinting), Китай.

Конкурсная программа короткометражного нейросетевого кино:

  1. «THE KILL SWITCH or 96 Hours on Bali to Duck the World», 3 мин., реж. Дмитрий Разепин и Алексей Тихонов-Чапский;
  2. «Сказка сказок», 4 мин., реж. Кулинич Юрий;
  3. «Stone Eater (Пожиратель камней)», 3 мин., реж. Андрей Гладков;
  4. «Бали. Привет Посейдона», 3 мин., реж. Андрей и Елена Кардоновы;
  5. «Плуто», 29 мин., реж. Вячеслав Мизгулин;
  6. «God is banned», 8 мин., реж. Дима Терем;
  7. «Это Палыч!», 4 мин., реж. Cергей Рябов;
  8. «Страж пустоты», 3 мин., реж. Максим Зенькевич;
  9. «Железобетон», 2 мин., реж. Арсений Колмыков;
  10. «Сердце - это компас», 8 мин., реж. Юлия Кислица и Денис Лобанов;
  11. «Лайка никогда не вернется на Землю», 6 мин., реж. Тимур Молчанский;
  12. «Голубь», 3 мин., реж. Анатолий Гейко;
  13. «Только без глупостей», 10 мин., реж. Арташес Андреасян;
  14. «Супермуха», 10 мин., реж. Артур Сухонин;
  15. «Эдда: Гиннунгагап», 3 мин., реж. Андрей Чибисов;
  16. «Искусство в мире», 10 мин., реж. Ли Чжин-хо.
Фото: Пресс-служба Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Читать дальше 11 декабря 2025
ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» Читать дальше 11 декабря 2025
Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Читать дальше 11 декабря 2025
Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Читать дальше 11 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше