Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

С 14 по 21 декабря в Москве пройдет очередной Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Этот смотр нацелен на предоставление платформы для молодых создателей короткометражных фильмов, а также на развитие новых форматов кино. Мероприятия фестиваля состоятся в зале «Горький холл» на Киностудии им. Горького и в Арт-центре «Институт современного искусства» на «Красном Октябре».
8 декабря в зале «Горький холл» на Киностудии Горького прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы поведали о ключевых событиях и открытиях предстоящего фестиваля.
Откроется Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 14 декабря на киностудии им. М. Горького. Церемонию проведет актер и музыкант Сергей Горошко. Кроме того, состоится выступление музыкальной группы «МЕ4ТА» во главе со знаменитым актером Евгением Цыгановым. Старт фестивалю положит показ короткометражной драмы «Кровикс» с Юлией Снигирь, Виолеттой Ямовой и Никитой Ефремовым в главных ролях.
Конкурсная программа короткометражного игрового кино:
- «Дуры», 2025, 22 мин., реж. Елизавета Согрина;
- «Игра в прятки», 2025, 20 мин., реж. Амет Савенко;
- «Мой милый Люк», 2025, 22 мин., реж. Сергей Павлов;
- «Немой», 2025, 29 мин., реж. Арсен Аристакесян;
- «Объяснительная записка», 2025, 24 мин., реж. Денис Агафонов;
- «Папочка, ты ведь всё ещё любишь меня, правда?», 2025, 15 мин., реж. Марина Солоян, Армения;
- «Преступление», 2025, 24 мин., реж. Александра Вострова;
- «Продукты напротив», 2025, 22 мин., реж. Александр Титов;
- «Скрёб», 2025, 24 мин., реж. Мария Нейковская;
- «Солнце», 2025, 27 мин., реж. Панаила Оспанова;
- «Сон в синем небе», 2025, 11 мин., реж. Марина Несмелова;
- «Статуэтка», 2025, 15 мин., реж. Александр Ширманов;
- «Это мой голос», 2024, 13 мин. реж. Софья Лебедева.
Конкурсная программа короткометражного документального кино:
- «Вдальрайд», 2025, 18 мин., реж. Артем Палкин;
- «Громко и честно. Бонд с кнопкой», 2025, 25 мин., реж. Кирилл Алехин;
- «Кретинопись», 2025, 26 мин., реж. Мария Филичева;
- «Путь цветов», 2025, 27 мин., реж. Максим Крылов;
- «Реставрация», 2025, 22 мин., реж. Никита Жидков;
- «Сармат», 2025, 22 мин., реж. Тимур Ортабаев, Северная Осетия;
- «Там, где дом», 2025, 26 мин., реж. Яна Горюн;
- «Теплая жизнь», 2024, 18 мин., реж. Никита Журавлев;
- «Я и моя макака», 2024, 16 мин., реж. Алена Усачёва;
- «Fading Frequencies», 2025, 8 мин, реж. Wayne Lim. Country of Origin Iceland, Сингапур.
Конкурсная программа короткометражного анимационного кино:
- «Алёшенька», 2025, 24 мин., реж. Дмитрий Геллер;
- «Аниметро», 2025, 8 мин., реж. Наталья Грофпель;
- «Глупая собака», 2025, 2 мин., реж. Дарья Ищейкина;
- «Жил-был тигр», 2025, 13 мин., реж. Марина Верик;
- «Связи», 2025, 4 мин., реж. Светлана Андрианова;
- «Сказка искорки», 2025, 7 мин., реж. Анастасия Лис;
- «Сын», 2025, 20 мин., реж. Жанна Бекмамбетова, Россия-Казахстан;
- «Sana», 2025, 10 мин., реж. Мануэль Лариос, Перу;
- «Трамвай №13», 2024, 11 мин., реж. Ирина Метрурович;
- «Обезьяна Бу» («The cloth monkey»), 2025, 8 мин., Ю Квинтинь (Yu Qinting), Китай.
Конкурсная программа короткометражного нейросетевого кино:
- «THE KILL SWITCH or 96 Hours on Bali to Duck the World», 3 мин., реж. Дмитрий Разепин и Алексей Тихонов-Чапский;
- «Сказка сказок», 4 мин., реж. Кулинич Юрий;
- «Stone Eater (Пожиратель камней)», 3 мин., реж. Андрей Гладков;
- «Бали. Привет Посейдона», 3 мин., реж. Андрей и Елена Кардоновы;
- «Плуто», 29 мин., реж. Вячеслав Мизгулин;
- «God is banned», 8 мин., реж. Дима Терем;
- «Это Палыч!», 4 мин., реж. Cергей Рябов;
- «Страж пустоты», 3 мин., реж. Максим Зенькевич;
- «Железобетон», 2 мин., реж. Арсений Колмыков;
- «Сердце - это компас», 8 мин., реж. Юлия Кислица и Денис Лобанов;
- «Лайка никогда не вернется на Землю», 6 мин., реж. Тимур Молчанский;
- «Голубь», 3 мин., реж. Анатолий Гейко;
- «Только без глупостей», 10 мин., реж. Арташес Андреасян;
- «Супермуха», 10 мин., реж. Артур Сухонин;
- «Эдда: Гиннунгагап», 3 мин., реж. Андрей Чибисов;
- «Искусство в мире», 10 мин., реж. Ли Чжин-хо.