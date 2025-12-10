Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

Посетить мероприятия могут все желающие по предварительной регистрации на официальном сайте смотра.

С 14 по 21 декабря в Москве пройдет очередной Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино». Этот смотр нацелен на предоставление платформы для молодых создателей короткометражных фильмов, а также на развитие новых форматов кино. Мероприятия фестиваля состоятся в зале «Горький холл» на Киностудии им. Горького и в Арт-центре «Институт современного искусства» на «Красном Октябре».

8 декабря в зале «Горький холл» на Киностудии Горького прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы поведали о ключевых событиях и открытиях предстоящего фестиваля.

Откроется Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 14 декабря на киностудии им. М. Горького. Церемонию проведет актер и музыкант Сергей Горошко. Кроме того, состоится выступление музыкальной группы «МЕ4ТА» во главе со знаменитым актером Евгением Цыгановым. Старт фестивалю положит показ короткометражной драмы «Кровикс» с Юлией Снигирь, Виолеттой Ямовой и Никитой Ефремовым в главных ролях.

Конкурсная программа короткометражного игрового кино:

«Дуры», 2025, 22 мин., реж. Елизавета Согрина; «Игра в прятки», 2025, 20 мин., реж. Амет Савенко; «Мой милый Люк», 2025, 22 мин., реж. Сергей Павлов; «Немой», 2025, 29 мин., реж. Арсен Аристакесян; «Объяснительная записка», 2025, 24 мин., реж. Денис Агафонов; «Папочка, ты ведь всё ещё любишь меня, правда?», 2025, 15 мин., реж. Марина Солоян, Армения; «Преступление», 2025, 24 мин., реж. Александра Вострова; «Продукты напротив», 2025, 22 мин., реж. Александр Титов; «Скрёб», 2025, 24 мин., реж. Мария Нейковская; «Солнце», 2025, 27 мин., реж. Панаила Оспанова; «Сон в синем небе», 2025, 11 мин., реж. Марина Несмелова; «Статуэтка», 2025, 15 мин., реж. Александр Ширманов; «Это мой голос», 2024, 13 мин. реж. Софья Лебедева.

Конкурсная программа короткометражного документального кино:

«Вдальрайд», 2025, 18 мин., реж. Артем Палкин; «Громко и честно. Бонд с кнопкой», 2025, 25 мин., реж. Кирилл Алехин; «Кретинопись», 2025, 26 мин., реж. Мария Филичева; «Путь цветов», 2025, 27 мин., реж. Максим Крылов; «Реставрация», 2025, 22 мин., реж. Никита Жидков; «Сармат», 2025, 22 мин., реж. Тимур Ортабаев, Северная Осетия; «Там, где дом», 2025, 26 мин., реж. Яна Горюн; «Теплая жизнь», 2024, 18 мин., реж. Никита Журавлев; «Я и моя макака», 2024, 16 мин., реж. Алена Усачёва; «Fading Frequencies», 2025, 8 мин, реж. Wayne Lim. Country of Origin Iceland, Сингапур.

Конкурсная программа короткометражного анимационного кино:

«Алёшенька», 2025, 24 мин., реж. Дмитрий Геллер; «Аниметро», 2025, 8 мин., реж. Наталья Грофпель; «Глупая собака», 2025, 2 мин., реж. Дарья Ищейкина; «Жил-был тигр», 2025, 13 мин., реж. Марина Верик; «Связи», 2025, 4 мин., реж. Светлана Андрианова; «Сказка искорки», 2025, 7 мин., реж. Анастасия Лис; «Сын», 2025, 20 мин., реж. Жанна Бекмамбетова, Россия-Казахстан; «Sana», 2025, 10 мин., реж. Мануэль Лариос, Перу; «Трамвай №13», 2024, 11 мин., реж. Ирина Метрурович; «Обезьяна Бу» («The cloth monkey»), 2025, 8 мин., Ю Квинтинь (Yu Qinting), Китай.

Конкурсная программа короткометражного нейросетевого кино: