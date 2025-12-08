Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года

Двое детективов вспоминают о деле маньяка по прозвищу Мистер Шайни. Все началось в 1993 году, когда кто-то похитил и расчленил молодую девушку, после чего во Внутренней империи стали появляться новые трупы.

«Странный урожай» — самобытный фильм ужасов, к сожалению, оставшийся почти незамеченным. В 2011 году Стюарт Ортиз и Колин Минихан сняли «Искателей могил», стилизованных под реалити-шоу об охотниках за привидениями. Спустя 14 лет Ортиз возвращается с сольным дебютом, где имитирует формат тру-крайм-документалки. И делает это столь искусно, что начинаешь верить показанному на экране.

На побережье Австралии орудует маньяк Такер, который годами похищает туристов, отправляя их на съедение акулам. Однажды серийный убийца нападает на молодую американку, приехавшую посерфить среди ночи. Такер не подозревает, что хрупкая с виду девушка способна дать отпор.

«Хищные твари» — фильм ужасов австралийца Шона Бирна, снимающего редко, но метко. В нулевые он дебютировал с пыточным порно «Любимые», а в десятые вернулся с мистическим хоррором «Дары смерти». Теперь же Бирн скрестил слэшер с «Челюстями», отметившими в 2025 году 50-летие. По заветам Спилберга, акул в кадре мало, но дефицит с лихвой компенсирует злодей в исполнении Джая Кортни — несостоявшийся экшен-герой явно наслаждается ролью психопата. В 90-е этот драйвовый би-муви наверняка стал бы хитом на VHS, а сегодня доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Квинн переезжает из Филадельфии в провинциальный Кеттл-Спрингс, где ее отец устроился врачом. Новые одноклассники пугают девушку страшилкой про клоуна-убийцу Френдо. Вскоре некто действительно начинает охотиться на тинейджеров, истребляя их самыми изощренными способами.

«Кровавый урожай» — фильм Илая Крэйга, известного по черной комедии «Убойные каникулы». Тогда постановщик деконструировал жанр, высмеивая клише, а теперь снял конвенциональный слэшер. В течение полутора часов реднеки в клоунских костюмах кромсают подростков, используя вилы, топоры и арбалеты, а события, как водится, разворачиваются в разгар какого-то нелепого праздника. Это прямолинейный и по-хорошему старомодный ужастик, рассчитанный на тех, кто утомился от возвышенных хорроров.

После трагической смерти отца сводные брат и сестра переезжают к приемной матери Лоре. Помимо осиротевших подростков, здесь проживает странноватый мальчик, ранее усыновленный женщиной. Поначалу Лора кажется им чуткой и заботливой, но затем в ее доме происходит нечто зловещее.

В 2023 году ютуберы Дэнни и Майкл Филиппу дебютировали с хоррором «Два, три, демон, приди!», который полюбился критикам и собрал приличную кассу. На волне успеха студия A24 выделила братьям деньги на еще один фильм ужасов «Верните ее из мертвых», посвященный теме утраты. Сцены насилия в нем предельно натуралистичны и вызывают физиологический дискомфорт, а звезда «Паддингтона» Салли Хоккинс убедительна в качестве антагонистки.

Таинственный вирус превратил Великобританию в пустошь, изолированную от внешнего мира. Немногочисленные выжившие делятся на коммуны, а зараженные эволюционируют, представляя все более серьезную угрозу. В одной из деревень живет подросток Спайк, который покидает дом, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

В 2002 году Алекс Гарленд и Дэнни Бойл создали «28 дней спустя» — меланхоличный хоррор, ставший краеугольным камнем зомби-жанра. Четверть века спустя соавторы объединились ряди прямого продолжения, где нет Киллиана Мерфи, но полно других талантливых исполнителей. Сиквел сохранил дух оригинала и включает ряд отсылок, но работает и как самостоятельное произведение. Визуальный ряд стал еще экстремальнее — оператор Энтони Дод Мэнтл, прославившийся благодаря «Догме 95», снимал исключительно на iPhone и добился обескураживающего реализма. Кинолента дала старт новой трилогии, вторая часть которой уже снята и увидит свет в следующем году.

После смерти мужа вдова Ребекка остается без средств к существованию. Чтобы спасти семью, она решает выдать старшую дочь Эльвиру за богатого принца. Мать намерена в кратчайшие сроки превратить «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя» — любой ценой.

«Гадкая сестра» — дебют норвежской постановщицы Эмили Блихфельдт, вывернувшей сказку о Золушке наизнанку. Подобно прошлогодней «Субстанции», в нем тропы боди-хоррора используются для феминистского комментария. Телесные трансформации наглядно демонстрируют то, на какие самоистязания готовы идти женщины, чтобы соответствовать навязанным стандартам красоты. Героине срывают брекеты плоскогубцами, пришивают ресницы иглой и вправляют нос молотком, а чтобы есть пирожные и худеть, она глотает ленточного червя. Зрелище поистине незабываемое.

В тихом американском городке бесследно исчезают 17 детей. Подозрения местных жителей падают на нелюдимую учительницу, но улик против нее нет. Когда полицейское расследование заходит в тупик, она решает сама разобраться в произошедшем.

«Орудия» — вторая режиссерская работа Зака Креггера, ставшая вирусным хитом. Как и в случае с его «Варваром», повествование ведется от лица нескольких персонажей, а общая картина складывается воедино лишь к финалу. Фильм подкупает не только запутанным сюжетом, который то и дело обманывает ожидания, но и тягучей атмосферой, не позволяющей расслабиться все два часа. Получился увлекательный, динамичный и чертовски остроумный хоррор, о котором перед просмотром лучше вообще ничего не знать.

Стефани преследует один и тот же пугающий сон, в котором люди гибнут под обломками панорамного ресторана, рухнувшего с огромной высоты. Уверенная, что этот кошмар как-то связан с ее семьей, она возвращается в родительский дом и наводит справки о бабушке. Родственники давно оборвали все связи с пожилой женщиной, считая ее безумной и одержимой мрачными мыслями о смерти.

Конечно же, в 2025 году не обошлось без ребута культовой хоррор-франшизы. На сей раз очередь дошла до «Пункта назначения», последняя часть которого вышла почти 15 лет назад. Фанаты не возлагали особых надежд, но получили чуть ли не лучшую часть во всем киносериале. Черного юмора стало заметно больше, а смерти персонажей, несмотря на «мультяшность», оказались изобретательными и кровавыми. Кроме того, шестой «Пункт назначения» — это эффектное прощание с актером Тони Тоддом, который умер от рака после окончания съемок.