Скарлетт Йоханссон договаривается о роли в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза

Спустя четыре года после прощания с киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон отправляется в Готэм из мира DC. Как передает The Hollywood Reporter со ссылкой на Nexus Point News, актриса вот-вот официально пополнит актерский состав долгожданного сиквела «Бэтмена» (2022). Ожидается, что съемки второй части пройдут в следующем году. Однако до этого Йоханссон планируется сняться в новом «Изгоняющем дьявола», которым занимается Майк Флэнаган.

Йоханссон — одна из крупнейших кинозвезд в мире. Большую славу ей принесла роль Черной Вдовы/Наташи Романофф в киновселенной Marvel. Минувшим летом с ней во главе вышел блокбастер «Мир Юрского периода: Возрождение». Кроме того, в этом году она представила свой дебютный режиссерский проект — камерную драму «Великая Элеанор» с Джун Скуибб в главной роли.

Что до «Бэтмена 2», то его релиз несколько раз откладывался, поскольку Мэтт Ривз и Маттсон Томлин усердно дорабатывали сценарий. На данный момент релиз картины намечен на 1 октября 2027 года. Инсайдеры сообщают, что Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц в продолжении не появится.

Напомним, оригинальный «Бэтмен» собрал в мировом прокате $770,3 млн, а затем получил спин-офф «Пингвин», повествующий о гангстере Освальде Кобблпоте (Колин Фаррелл).