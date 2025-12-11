Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2»

Кинокомпания «Наше кино» при содействии онлайн-кинотеатра Okko выпустила трейлер фантастической комедии для всей семьи «Ждун 2». Сиквел стартует в прокате 30 апреля 2026 года.

По сюжету Ждун (озвучен Кареном Арутюновым) возвращается на Землю, чтобы отыскать в детском лагере своего лучшего друга — мальчика Никиту (Андрей Андреев). Также выясняется, что не все Ждуны добрые. Некоторые из них намереваются прибыть на землю не для налаживания дружеских связей, а со зловещим планом по высасыванию из планеты минералов. Заручившись поддержкой Кати (Маргарита Силаева), дедушки Георгия Евгеньевича (Владислав Ветров) и педагогического состава лагеря, Ждун и Никита дают отпор непрошенным гостям. Персонажей ждут умопомрачительные погони, хитроумные ловушки и неожиданные встречи.

Актерский состав дополнили Александр Ревва, Никита Тарасов, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Тимофей Кочнев, Елисей Чучилин и Вероника Журавлева. Также в фильме появится дочь Александра Реввы. Режиссером выступает Дмитрий Суворов — он же снял первую часть, которая вышла ранее в этом году.