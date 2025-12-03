Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова

Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова

3 декабря 2025 14:36
Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова

Победители станут известны 12 декабря.

Малое жюри национальной премии имени Дзиги Вертова во главе с режиссером, сценаристкой и продюсером Ириной Васильевой выбрало 9 номинантов в трех категориях. Победители будут оглашены 12 декабря на торжественной церемонии, которая состоится в Арт-центре Института современного искусства (Берсеневская набережная, 8с1). Лауреатов определит Большое жюри.

В 2025 году в лонг-лист премии были включены 19 российских фильмов в номинациях «Лучший дебют» и «Лучший неигровой фильм года». Еще 6 работ фигурировали в категории «Лучшая публикация о неигровом кино». Из этих проектов в шорт-лист вошли:

Лучший дебют

  • «Инстинкт» (реж. Филипп Устинов)
  • «Приключение реального самурая в мире катастроф» (реж. Лидия Канашова)
  • «Старый дом» (реж. Любовь Корлыханова)

Лучший фильм

Лучшая публикация

  • Виктор Беляков. «Ранний российский неигровой кинематограф» (LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2024)
  • Дилогия Кирилла Горячека: «Жизнь врасплох. История создания фильма “Человек с киноаппаратом”». (Киноартель 1895, 2025) и «Киноки: школа Дзиги Вертова» (Бослен, 2025)
  • Ольга Давыдова. «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» (Порядок слов, 2025)
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше