Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова

Малое жюри национальной премии имени Дзиги Вертова во главе с режиссером, сценаристкой и продюсером Ириной Васильевой выбрало 9 номинантов в трех категориях. Победители будут оглашены 12 декабря на торжественной церемонии, которая состоится в Арт-центре Института современного искусства (Берсеневская набережная, 8с1). Лауреатов определит Большое жюри.

В 2025 году в лонг-лист премии были включены 19 российских фильмов в номинациях «Лучший дебют» и «Лучший неигровой фильм года». Еще 6 работ фигурировали в категории «Лучшая публикация о неигровом кино». Из этих проектов в шорт-лист вошли:

Лучший дебют

«Инстинкт» (реж. Филипп Устинов)

«Приключение реального самурая в мире катастроф» (реж. Лидия Канашова)

«Старый дом» (реж. Любовь Корлыханова)

Лучший фильм

Лучшая публикация