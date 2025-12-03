Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова

Малое жюри национальной премии имени Дзиги Вертова во главе с режиссером, сценаристкой и продюсером Ириной Васильевой выбрало 9 номинантов в трех категориях. Победители будут оглашены 12 декабря на торжественной церемонии, которая состоится в Арт-центре Института современного искусства (Берсеневская набережная, 8с1). Лауреатов определит Большое жюри.
В 2025 году в лонг-лист премии были включены 19 российских фильмов в номинациях «Лучший дебют» и «Лучший неигровой фильм года». Еще 6 работ фигурировали в категории «Лучшая публикация о неигровом кино». Из этих проектов в шорт-лист вошли:
Лучший дебют
- «Инстинкт» (реж. Филипп Устинов)
- «Приключение реального самурая в мире катастроф» (реж. Лидия Канашова)
- «Старый дом» (реж. Любовь Корлыханова)
Лучший фильм
- «Горящий Горький» (реж. Алексей Федорченко)
- «Емельяненко» (реж. Валерия Гай Германика)
- «Трезвое село» (реж. Юлия Серьгина)
Лучшая публикация
- Виктор Беляков. «Ранний российский неигровой кинематограф» (LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2024)
- Дилогия Кирилла Горячека: «Жизнь врасплох. История создания фильма “Человек с киноаппаратом”». (Киноартель 1895, 2025) и «Киноки: школа Дзиги Вертова» (Бослен, 2025)
- Ольга Давыдова. «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» (Порядок слов, 2025)