Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением

Долгожданное возвращение звезды комедий нулевых Линдси Лохан на экраны. В центре сюжета рождественской мелодрамы, вышедшей на Netflix, история избалованной наследницы, потерявшей память на горнолыжном курорте и встртетившей настоящую любовь в канун праздника. Трогательная и романтическая комедия порадует вас своей легкостью и обязательно согреет в особенно холодный зимний вечер!

Незабываемое Рождество

Бразильский «День сурка» с акцентом на Рождество. Хорхе ненавидит Рождество, однако, попав во временную петлю, переживает этот праздник снова и снова. Неудивительно, что в такой ситуации ему предстоит кардинально изменить свои взгляды.

Опять Рождество!

Собраться на Рождество всей семьей – идея отличная. Только вот если у каждого из многочисленных членов семейства Куперов свои проблемы, то праздник рискует обернуться катастрофой. Изюминку истории придает оригинальная точка зрения – мы смотрим на Рождество Куперов глазами их пса Рекса.

Любите Куперов

Добрая семейная комедия о сотрудниках торгового центра, обнаруживших у входа коробку со щенком. Теперь им предстоит решить, кто же займется судьбой четвероногого сюрприза. Однако это только начало приключений, которые принесет им находка.

В канун Рождества

На этот раз герои молодежной комедийной франшизы Гарольд и Кумар наделали бед перед самым Рождеством. По нелепой случайности и путанице Кумар спалил праздничную ель тети Гарольда, и теперь друзьям нужно срочно найти новую. А ведь праздник уже на подходе!

Убойное Рождество Гарольда и Кумара​​​​​​

Как и полагается, подготовка к празднованию Нового года сопровождается суматохой и перебранками. Однако перед героями фильма встает проблема посерьезнее праздничных хлопот, когда недавно купленная дверь в ванную захлопывается, отрезав главу семьи Костю от остальных домочадцев. Герои рискуют провести праздник по разные стороны двери.

Дед Мороз всегда звонит...трижды! (фото со съемок)

Кейт намерена вернуть бывшего парня, поэтому срывает свидание вслепую, устроенное ей мачехой. Однако в полночь время волшебным образом перематывается назад, и Кейт возвращается в день накануне Рождества, получив уникальную возможность все изменить.

12 рождественских свиданий

Когда под Новый год Галина случайно встречает бывшего одноклассника, в ней вспыхивает прежняя любовь к нему. Не желая ударить в грязь лицом, девушка рассказывает небылицы о своей жизни. И все бы ничего, но герои договорились встретить Новый год вместе, а значит, нужно идти в своей лжи до конца. Конечно же, все пойдет не по плану, и в новогоднюю ночь ворвутся нежданные гости.

Новогодний детектив

Слоан Спенсер – влиятельный и амбициозный рекламщик из Голливуда. Рождество она планирует провести на работе, тем более что у нее как раз запланирована премьера фильма ее клиентки Кейтлин. Однако все идет наперекосяк, когда Кейтлин внезапно умирает, а ее назойливый призрак начинает докучать Слоан.

Рождественский Купидон

Скромная продавщица из торгового центра, мечтающая о лучшей жизни, узнав о смертельной болезни, решает снять все накопления и отправиться на фешенебельный курорт. Там ей предстоит окунуться в жизнь, так непохожую на то, к чему она привыкла, а также выяснить, что счастье гораздо ближе, чем она полагала.

Последний отпуск

Комедия о семейных отношениях с Сарой Джессикой Паркер и Дайан Китон. На редкость дружная и понимающая семья Стоунов собирается вместе на Рождество. У супругов пятеро детей, и старший сын – гордость семьи Эверетт – привозит с собой невесту. Однако семья неожиданно ополчилась против девушки, и Эверетту нелегко будет найти поддержку.

Привет семье!

Супружеская пара, сделавшая семейный рождественский праздник своей традицией, после отъезда дочери решает провести очередное Рождество совершенно иначе: улететь на Карибские острова. Однако чем сильнее семейство Крэнк игнорирует праздник, тем сильнее он наступает им на пятки.

Рождество с неудачниками​​​​​​

Дрю Лэтам в исполнении Бена Аффлека – богач, который после расставания с девушкой решает отметить Рождество в доме, где он провел детство. Его ничуть не смущает, что в доме давно живут другие люди. За солидную сумму денег они соглашаются стать его «семьей» на праздники.

Пережить Рождество

Уилли наряжается в Санта-Клауса отнюдь не для того, чтобы порадовать детишек. Вот уже несколько лет они с напарником, переодевшись в костюмы, грабят торговые центры прямо накануне Рождества. Однако знакомство с одиноким нелепым мальчиком навсегда изменит его жизнь.

Плохой Санта

В приключенческой семейной комедии Арнольд Шварценеггер играет вечно занятого отца семейства, который пообещал сыну купить популярную игрушку – Турбомена. В суматохе герой снова обо всем забыл, а когда кинулся в магазин, оказалось, что всех Турбоменов уже раскупили. Однако отец не остановится ни перед чем, чтобы выполнить обещание.

Подарок на Рождество

Современная интерпретация «Рождественской песни в прозе» Диккенса расскажет историю черствого магната в исполнении Билла Мюррея, к которому под Рождество явятся три призрака – прошлого, настоящего и будущего – чтобы перевоспитать скрягу.