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Киноафиша Новости Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением

13 декабря 2022 12:00
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением

Атмосферное и веселое зимнее кино на любой вкус. 

Незабываемое Рождество (2022)

Долгожданное возвращение звезды комедий нулевых Линдси Лохан на экраны. В центре сюжета рождественской мелодрамы, вышедшей на Netflix, история избалованной наследницы, потерявшей память на горнолыжном курорте и встртетившей настоящую любовь в канун праздника. Трогательная и романтическая комедия порадует вас своей легкостью и обязательно согреет в особенно холодный зимний вечер!

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Незабываемое Рождество

Опять Рождество! (2020)

Бразильский «День сурка» с акцентом на Рождество. Хорхе ненавидит Рождество, однако, попав во временную петлю, переживает этот праздник снова и снова. Неудивительно, что в такой ситуации ему предстоит кардинально изменить свои взгляды.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Опять Рождество!

Любите Куперов (2015)

Собраться на Рождество всей семьей – идея отличная. Только вот если у каждого из многочисленных членов семейства Куперов свои проблемы, то праздник рискует обернуться катастрофой. Изюминку истории придает оригинальная точка зрения – мы смотрим на Рождество Куперов глазами их пса Рекса.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Любите Куперов

В канун Рождества (2014)

Добрая семейная комедия о сотрудниках торгового центра, обнаруживших у входа коробку со щенком. Теперь им предстоит решить, кто же займется судьбой четвероногого сюрприза. Однако это только начало приключений, которые принесет им находка.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
В канун Рождества

Убойное Рождество Гарольда и Кумара (2011)

На этот раз герои молодежной комедийной франшизы Гарольд и Кумар наделали бед перед самым Рождеством. По нелепой случайности и путанице Кумар спалил праздничную ель тети Гарольда, и теперь друзьям нужно срочно найти новую. А ведь праздник уже на подходе!

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Убойное Рождество Гарольда и Кумара​​​​​​

Дед Мороз всегда звонит...трижды! (2011)

Как и полагается, подготовка к празднованию Нового года сопровождается суматохой и перебранками. Однако перед героями фильма встает проблема посерьезнее праздничных хлопот, когда недавно купленная дверь в ванную захлопывается, отрезав главу семьи Костю от остальных домочадцев. Герои рискуют провести праздник по разные стороны двери.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Дед Мороз всегда звонит...трижды! (фото со съемок)

12 рождественских свиданий (2011)

Кейт намерена вернуть бывшего парня, поэтому срывает свидание вслепую, устроенное ей мачехой. Однако в полночь время волшебным образом перематывается назад, и Кейт возвращается в день накануне Рождества, получив уникальную возможность все изменить.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
12 рождественских свиданий

Новогодний детектив (2010)

Когда под Новый год Галина случайно встречает бывшего одноклассника, в ней вспыхивает прежняя любовь к нему. Не желая ударить в грязь лицом, девушка рассказывает небылицы о своей жизни. И все бы ничего, но герои договорились встретить Новый год вместе, а значит, нужно идти в своей лжи до конца. Конечно же, все пойдет не по плану, и в новогоднюю ночь ворвутся нежданные гости.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Новогодний детектив

Рождественский Купидон (2010)

Слоан Спенсер – влиятельный и амбициозный рекламщик из Голливуда. Рождество она планирует провести на работе, тем более что у нее как раз запланирована премьера фильма ее клиентки Кейтлин. Однако все идет наперекосяк, когда Кейтлин внезапно умирает, а ее назойливый призрак начинает докучать Слоан.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Рождественский Купидон

Последний отпуск (2006)

Скромная продавщица из торгового центра, мечтающая о лучшей жизни, узнав о смертельной болезни, решает снять все накопления и отправиться на фешенебельный курорт. Там ей предстоит окунуться в жизнь, так непохожую на то, к чему она привыкла, а также выяснить, что счастье гораздо ближе, чем она полагала.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Последний отпуск

Привет семье! (2005)

Комедия о семейных отношениях с Сарой Джессикой Паркер и Дайан Китон. На редкость дружная и понимающая семья Стоунов собирается вместе на Рождество. У супругов пятеро детей, и старший сын – гордость семьи Эверетт – привозит с собой невесту. Однако семья неожиданно ополчилась против девушки, и Эверетту нелегко будет найти поддержку.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Привет семье!

Рождество с неудачниками (2004)

Супружеская пара, сделавшая семейный рождественский праздник своей традицией, после отъезда дочери решает провести очередное Рождество совершенно иначе: улететь на Карибские острова. Однако чем сильнее семейство Крэнк игнорирует праздник, тем сильнее он наступает им на пятки.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Рождество с неудачниками​​​​​​

Пережить Рождество (2004)

Дрю Лэтам в исполнении Бена Аффлека – богач, который после расставания с девушкой решает отметить Рождество в доме, где он провел детство. Его ничуть не смущает, что в доме давно живут другие люди. За солидную сумму денег они соглашаются стать его «семьей» на праздники.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Пережить Рождество

Плохой Санта (2003)

Уилли наряжается в Санта-Клауса отнюдь не для того, чтобы порадовать детишек. Вот уже несколько лет они с напарником, переодевшись в костюмы, грабят торговые центры прямо накануне Рождества. Однако знакомство с одиноким нелепым мальчиком навсегда изменит его жизнь.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Плохой Санта

Подарок на Рождество (1996)

В приключенческой семейной комедии Арнольд Шварценеггер играет вечно занятого отца семейства, который пообещал сыну купить популярную игрушку – Турбомена. В суматохе герой снова обо всем забыл, а когда кинулся в магазин, оказалось, что всех Турбоменов уже раскупили. Однако отец не остановится ни перед чем, чтобы выполнить обещание.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Подарок на Рождество

Новая рождественская сказка (1988)

Современная интерпретация «Рождественской песни в прозе» Диккенса расскажет историю черствого магната в исполнении Билла Мюррея, к которому под Рождество явятся три призрака – прошлого, настоящего и будущего – чтобы перевоспитать скрягу.

Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Новая рождественская сказка

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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