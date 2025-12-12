Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши

Ваш любимый режиссер?
На данный момент я без ума от Дэвида Линча за его умение создать инфернальность на ровном месте. Мне кажется, в кино это очень важно.
Сериал, который вы можете порекомендовать всем?
Сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча. Его гениальная задумка изначально захватывает зрителя: Линч был готов вообще не раскрывать тайну убийства, чтобы держать аудиторию в напряжении до последнего. Он говорил: «Торгуем золотыми яйцами — как только мы дадим зрителю понимание, что вообще происходит, мы сразу потеряем зрителя». Так и случилось. Когда продюсеры настояли на раскрытии личности убийцы, история утратила смысл — но, вернувшись в проект, Линч завязал новую интригу, которая еще глубже захватила внимание зрителей. В итоге он шагнул в некую сверхэкзистенциальность — мне кажется, никто в мире не смог достичь таких высот.
Фильм, который больше всего на вас повлиял?
Больше всего на меня повлиял фильм «Храброе сердце».
Любимая комедия?
Моя любимая комедия — «Иван Васильевич меняет профессию». Во-первых, актерская игра выполнена на высочайшем уровне. Во-вторых, Леонид Гайдай мастерски развил приемы немого кино до уровня современного игрового кинематографа: здесь нет нарочитой попытки смешить — работает сама комедия положений. Артисты глубоко прорабатывают образы, благодаря чему фильм становится гениальным высказыванием.
В отличие от многих современных комедий, которые на уровне сценария превращаются в набор шуток («панч за панчем») без цельной истории, «Иван Васильевич» избегает этой ловушки. В большинстве нынешних комедий продюсеры на этапе сценария уже решают, что смешно, а что нет, требуя больше шуток — из-за этого теряется суть и глубина жанра. А ведь комедия — один из самых сложных жанров!
Любимый актер, который вдохновляет?
Владимир Высоцкий — актер, который имел уникальную харизму и поэтический дар. Для меня это космическое сочетание, которое возводит его в ранг титана. Особенно поражает, что при всей внутренней свободе он еще и писал стихи. Это запредельно! Я всю жизнь мечтал писать стихи, всю жизнь что-то писал, но никогда никому не показывал, потому что это нелепо.
Что смотрите прямо сейчас?
Недавно смотрел «Двенадцать стульев», когда готовился к роли. На днях закончил смотреть «Аутсорс». Сериал дерзкий, интересный и небанальный, действительно зацепил. Вообще, Душан Глигоров — очень интересный режиссер. Было бы здорово с ним поработать!