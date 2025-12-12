Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши

11 декабря в кинотеатрах страны стартовал новогодний комедийный музыкальный фильм ТНТ « Невероятные приключения Шурика ». Евгений Ткачук появился в кадре в образе Остапа Бендера, чтобы помочь главному герою в ограблении банка. В разговоре с редакцией Киноафиши актер поделился своими любимыми фильмами, сериалами и режиссером.

Ваш любимый режиссер?

На данный момент я без ума от Дэвида Линча за его умение создать инфернальность на ровном месте. Мне кажется, в кино это очень важно.

Сериал, который вы можете порекомендовать всем?

Сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча. Его гениальная задумка изначально захватывает зрителя: Линч был готов вообще не раскрывать тайну убийства, чтобы держать аудиторию в напряжении до последнего. Он говорил: «Торгуем золотыми яйцами — как только мы дадим зрителю понимание, что вообще происходит, мы сразу потеряем зрителя». Так и случилось. Когда продюсеры настояли на раскрытии личности убийцы, история утратила смысл — но, вернувшись в проект, Линч завязал новую интригу, которая еще глубже захватила внимание зрителей. В итоге он шагнул в некую сверхэкзистенциальность — мне кажется, никто в мире не смог достичь таких высот.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Больше всего на меня повлиял фильм «Храброе сердце».

Любимая комедия?

Моя любимая комедия — «Иван Васильевич меняет профессию». Во-первых, актерская игра выполнена на высочайшем уровне. Во-вторых, Леонид Гайдай мастерски развил приемы немого кино до уровня современного игрового кинематографа: здесь нет нарочитой попытки смешить — работает сама комедия положений. Артисты глубоко прорабатывают образы, благодаря чему фильм становится гениальным высказыванием.

В отличие от многих современных комедий, которые на уровне сценария превращаются в набор шуток («панч за панчем») без цельной истории, «Иван Васильевич» избегает этой ловушки. В большинстве нынешних комедий продюсеры на этапе сценария уже решают, что смешно, а что нет, требуя больше шуток — из-за этого теряется суть и глубина жанра. А ведь комедия — один из самых сложных жанров!

Любимый актер, который вдохновляет?

Владимир Высоцкий — актер, который имел уникальную харизму и поэтический дар. Для меня это космическое сочетание, которое возводит его в ранг титана. Особенно поражает, что при всей внутренней свободе он еще и писал стихи. Это запредельно! Я всю жизнь мечтал писать стихи, всю жизнь что-то писал, но никогда никому не показывал, потому что это нелепо.

Что смотрите прямо сейчас?

Недавно смотрел «Двенадцать стульев», когда готовился к роли. На днях закончил смотреть «Аутсорс». Сериал дерзкий, интересный и небанальный, действительно зацепил. Вообще, Душан Глигоров — очень интересный режиссер. Было бы здорово с ним поработать!