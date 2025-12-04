Семья Эндрю Гарфилда переживает чудеса в трейлере фэнтези «Вверх по волшебному дереву»

Кинокомпания Entertainment Film Distributors выпустила трейлер британского сказочного фильма «Вверх по волшебному дереву» по одноименному литературному циклу знаменитой детской писательницы Энид Мэри Блайтон. В российский прокат картина выйдет 9 апреля 2026 года. Дистрибуцией занимается «Атмосфера кино».

В центре сюжета — Тим (Эндрю Гарфилд), Полли (Клэр Фой) и их трое детей. Эта современная семья вынуждена переселиться в глухую сельскую местность. Пока герои привыкают к новому дому, который больше похож на амбар, дети обнаруживают в лесу волшебное дерево, с помощью которого можно перенестись в сказочную страну, населенную разными эксцентричными обитателями. В их числе Лунный Лик (Нонсо Анози), Силки (Никола Кохлан), Дама Уошалот (Джессика Ганнинг) и Человек-Кастрюля (Дастин Демри-Бернс). Семейство переживает череду захватывающих приключений, благодаря чему дети и их родители восстанавливают утраченное единство.

Режиссером выступает Бен Грегор. Автор сценария — Саймон Фарнэби, который ранее работал над такими семейными хитами, как «Приключения Паддингтона 2» и «Вонка». Музыку для фильма, включая главную песню, сочинила Изабелла Саммерс, известная как клавишница группы Florence and the Machine.