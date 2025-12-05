Меню
5 декабря 2025 12:55
Фансервис без логики: критики разгромили хоррор «Пять ночей с Фредди 2»

Меж тем продюсеры уже одобрили производство третьей части.

В зарубежном прокате стартовал ужастик «Пять ночей с Фредди 2» — сиквел фильма на основе одноименной линейки видеоигр, который вышел в 2023 году и неожиданно стал кассовым хитом, собрав в мировом прокате $291 млн при бюджете в размере $20 млн. На волне этого успеха студия Blumhouse выпустила вторую часть, но она, если верить зарубежным обозревателям, не выдерживает никакой критики.

Меган Наварро, Bloody Disgusting:

«“Пять ночей с Фредди 2” — это не столько фильм, сколько набор фансервисовых моментов, пасхалок и завлекалок, основанных на мифологии игры и сведенных воедино странными сюжетными решениями».

Оуэн Глейберман, Variety:

«Этот мистический слэшер на основе видеоигры поражает своей неуклюжестью и грубостью. Нет, этот фильм — не тупое веселье. Он попросту плох. Возможно, хуже даже, чем первый фильм».

Эллисон Роуз, FlickDirect:

«Фильм “Пять ночей с Фредди 2” в первую очередь рассчитан на хардкорных фанатов. Для остальных же это сшитый из лоскутков сиквел с несколькими страшными моментами и еще меньшим количеством сюрпризов».

Джонатан Сим, ComingSoon.net:

«“Пять ночей с Фредди 2” — очередной неудачный проект во франшизе, которая не знает, как по-настоящему напугать аудиторию».

Паола Васкес Прието, La Nación (Аргентина):

«В этом сиквеле в приоритете попытка создать ностальгическую атмосферу, оставив в стороне повествование, которое изобилует отступлениями (и сеет семена для возможных продолжений) и выглядит изобретательно в некоторых леденящих кровь сновидческих сценах».

Амелия Эмберуинг, Daily Dead:

«Создатель игр Скотт Коутон предлагает один из самых небрежных сценариев года, полагаясь на логику видеоигры для развития сюжета фильма и демонстрируя полное отсутствие веры в интеллект своих юных зрителей».

На данный момент «Пять ночей с Фредди 2» имеет на Rotten Tomatoes 54 рецензии, из которых лишь 11% положительные.

Фото: Universal
Юрий Волошин
Юрий Волошин
