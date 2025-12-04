Бесплатный фестиваль инновационного кино «Культура 360» в Санкт-Петербурге

Меню
4 декабря 2025 17:51
Бесплатный фестиваль новых форм кино «Культура 360» пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Дом кино и Планетарий Лахта Центра превратятся в главные площадки будущего кинематографа. Гостей ждут современные форматы: VR-кино, купольное кино, интерактивные фильмы, screenlife и нейросетевое кино. Вход на все показы — бесплатный.

Фестиваль «Культура 360» в Петербургеглавное событие для всех, кто интересуется инновационным кино и новыми медиа. С 5 по 7 декабря зрители смогут увидеть более 50 фильмов, которые демонстрируют, как меняется язык кино под влиянием технологий: VR, AI, купольного и интерактивного форматов.

Площадки фестиваля — Дом кино и Планетарий Лахта Центра. Все показы конкурсной программы бесплатные.

Программа фестиваля

  • Купольное кино в Планетарии Лахта Центра станет одной из ключевых секций фестиваля. Панорамные 360-градусные показы создадут эффект полного погружения. Зрители увидят фантастическое путешествие «Тайны ледяной планеты», первое российское игровое купольное кино «Покрышкин. Формула победы» (2025), научно-популярные фильмы о Солнечной системе и Вселенной, а также специальную анимационную программу.
  • VR-кино на фестивале «Культура 360» погрузит зрителей в новые миры: экспедиции по Волге, Байкалу, Туве, путешествие в Арктику, а также VR-анимацию, посвящённую будущему человечества.
Ключевое событие — премьерный внеконкурсный показ первого российского VR-фильма «Достоевский 360», который пройдет 6 декабря в 19:00 в Доме кино.

  • Блок генеративного нейросетевого кино представит фильмы, созданные с использованием ИИ: «Один путь», «Идеально отвергнутые», гибридный проект «Любовник Леди Гриб», сюрреалистичную «Колыбельную для монстра» и работы ведущих экспериментаторов России. Этот раздел станет центром обсуждения роли AI в современном кинопроизводстве.
  • Интерактивные фильмы позволят зрителям лично влиять на развитие сюжета. Среди премьер — детектив «Она сердится» и эмоциональная история спасения ребенка «Найден_жив», где интерактивность становится драматургическим инструментом, усиливая эмоциональное вовлечение зрителя в историю спасения ребенка.
  • Screenlife — жанр, где действие разворачивается на экранах цифровых устройств. В программе — культовые хорроры, триллеры, а также российские проекты.
  • Отдельным блоком на фестивале будут представлены фильмы, созданные студентами Лаборатории «Культура 360».

Жюри фестиваля

В жюри «Культуры 360» вошли признанные специалисты, работающие на стыке классического кинематографа и новых медиа: режиссёр Егор Чичканов, продюсер визуальных эффектов и член Американской киноакадемии Дмитрий Такояков, режиссёр и сценарист Илья Северов, продюсер Владислав Северцев, киновед и критик Анастасия Сенченко, медиапродюсер и основатель конкурса нейросетевого кино «MyFilm48» Павел Перегудов.

Деловая программа

6–7 декабря пройдет профессиональная программа «Культура 360 | PRO» для представителей киноиндустрии и новых медиа.

Участников ждут:

  • нетворкинг с технологическими инструментами;
  • панель «Карта будущего кино»;
  • дискуссии о VR, интерактиве, screenlife и AI в производстве;
  • мастер-класс создателей «Достоевский 360»;
  • сессия «Как это сделано?» от авторов конкурсных фильмов;
  • практикумы по иммерсивному сторителлингу и VR-постпродакшну;
  • открытая дискуссия о проекте «Достоевский 360».

Для участия нужна аккредитация на сайте фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Культура 360»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
