Бесплатный фестиваль инновационного кино «Культура 360» в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Культура 360» в Петербурге — главное событие для всех, кто интересуется инновационным кино и новыми медиа. С 5 по 7 декабря зрители смогут увидеть более 50 фильмов, которые демонстрируют, как меняется язык кино под влиянием технологий: VR, AI, купольного и интерактивного форматов.
Площадки фестиваля — Дом кино и Планетарий Лахта Центра. Все показы конкурсной программы бесплатные.
Программа фестиваля
- Купольное кино в Планетарии Лахта Центра станет одной из ключевых секций фестиваля. Панорамные 360-градусные показы создадут эффект полного погружения. Зрители увидят фантастическое путешествие «Тайны ледяной планеты», первое российское игровое купольное кино «Покрышкин. Формула победы» (2025), научно-популярные фильмы о Солнечной системе и Вселенной, а также специальную анимационную программу.
- VR-кино на фестивале «Культура 360» погрузит зрителей в новые миры: экспедиции по Волге, Байкалу, Туве, путешествие в Арктику, а также VR-анимацию, посвящённую будущему человечества.
Ключевое событие — премьерный внеконкурсный показ первого российского VR-фильма «Достоевский 360», который пройдет 6 декабря в 19:00 в Доме кино.
- Блок генеративного нейросетевого кино представит фильмы, созданные с использованием ИИ: «Один путь», «Идеально отвергнутые», гибридный проект «Любовник Леди Гриб», сюрреалистичную «Колыбельную для монстра» и работы ведущих экспериментаторов России. Этот раздел станет центром обсуждения роли AI в современном кинопроизводстве.
- Интерактивные фильмы позволят зрителям лично влиять на развитие сюжета. Среди премьер — детектив «Она сердится» и эмоциональная история спасения ребенка «Найден_жив», где интерактивность становится драматургическим инструментом, усиливая эмоциональное вовлечение зрителя в историю спасения ребенка.
- Screenlife — жанр, где действие разворачивается на экранах цифровых устройств. В программе — культовые хорроры, триллеры, а также российские проекты.
- Отдельным блоком на фестивале будут представлены фильмы, созданные студентами Лаборатории «Культура 360».
Жюри фестиваля
В жюри «Культуры 360» вошли признанные специалисты, работающие на стыке классического кинематографа и новых медиа: режиссёр Егор Чичканов, продюсер визуальных эффектов и член Американской киноакадемии Дмитрий Такояков, режиссёр и сценарист Илья Северов, продюсер Владислав Северцев, киновед и критик Анастасия Сенченко, медиапродюсер и основатель конкурса нейросетевого кино «MyFilm48» Павел Перегудов.
Деловая программа
6–7 декабря пройдет профессиональная программа «Культура 360 | PRO» для представителей киноиндустрии и новых медиа.
Участников ждут:
- нетворкинг с технологическими инструментами;
- панель «Карта будущего кино»;
- дискуссии о VR, интерактиве, screenlife и AI в производстве;
- мастер-класс создателей «Достоевский 360»;
- сессия «Как это сделано?» от авторов конкурсных фильмов;
- практикумы по иммерсивному сторителлингу и VR-постпродакшну;
- открытая дискуссия о проекте «Достоевский 360».
Для участия нужна аккредитация на сайте фестиваля.