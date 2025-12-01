Четвертый лучший старт в истории: «Зверополис 2» триумфально дебютировал в мировом прокате

На Rotten Tomatoes мультик имеет 91% «свежести» на основе 134 рецензий, тогда как аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей и того выше — 95%.

По итогам минувших выходных мультфильм студии Disney «Зверополис 2» в общей сложности собрал огромные $556 млн. Мощнее стартовали только блокбастеры Marvel «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). В итоге на счету каждого из этих фильмов оказалось около $2 млрд, и велика вероятность, что эта веха покорится и сиквелу «Зверополиса».

$156 млн в копилку «Зверополиса 2» принесли показы в Северной Америке, тогда как еще $400 проект заработал на международной арене. Наибольший вклад в коммерческий успех мультика сделал китайский рынок — $272 млн. В Поднебесной «Зверополис» необычайно популярен. Этому также поспособствовало открытие соответствующего тематического парка в шанхайском Disneyland. Кроме Китая, казну «Зверополиса 2» пополнили Франция ($14,6 млн), Южная Корея ($13,7 млн), Мексика ($10,4 млн) и Германия ($8,8 млн).

На второй строчке в мировом прокате расположился фэнтезийный мюзикл «Злая. Часть 2», собравший по всему миру $393,3 млн ($270 млн в Северной Америке и $122 млн на других территориях).