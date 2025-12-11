ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика»

Меню
11 декабря 2025 10:34
Картина стартует в кинотеатрах уже сегодня.

К премьере новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» телеканал ТНТ представил проект, реализованный вместе с петербургской шоколадной фабрикой «Счастье». В честь старта фильма в прокате 11 декабря была изготовлена ограниченная линейка конфет. Эти подарочные боксы стали основой всероссийской PR-рассылки. Так, журналисты из разных регионов России получили «фильм, который можно попробовать на вкус».

Каждый набор включает четыре разных вкуса пралине «Счастье»: кокос; карамель и грецкий орех; молочный улун и миндальное печенье, а также новогодний бленд специй «гарам-масала».

PR-директор ТНТ Анастасия Бачина отметила, что было необходимо создать изделие, которое будет репрезентировать фильм без лишних слов. В свою очередь директор по маркетингу шоколадной фабрики «Счастье» Екатерина Данскова заявила:

«Если жизнь — это коробка шоколадных конфет, то открывать ее нужно с улыбкой и вдохновением. Поэтому в «Счастье» мы очень внимательно относимся к деталям: у каждой коробочки есть своя история. В работе над этой коллаборацией мы вдохновились афишей «Операции “Ы” и других приключений Шурика»: сохранили тот самый советский флер, но мягко адаптировали под наш почерк. А фраза «Кто не работает, тот ест!» — игривое переосмысление знаменитой реплики, которое хочется сделать маленьким девизом наступающих праздников».

31 декабря на ТНТ будет показана специальная версия «Невероятных приключений Шурика».

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
