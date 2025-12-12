Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва»

Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва»

12 декабря 2025 15:21
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва»

Сиквел фильма «Ассасин: Битва миров».

Кинопрокатная компания World Pictures представила дублированный трейлер фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва». Это фильм о власти воображения, искуплении и свободе выбора. Проект является продолжением картины «Ассасин: Битва миров» (2021), основанной на романе Шуана Сюэтао. В российский прокат «Смертельная битва» выйдет 18 декабря.

В центре сюжета — некогда популярный автор фэнтезийного бестеллера Лу Конвэнь, который ныне влачит жалкое существование. Дело в том, что некий аферист-самозванец украл его славу. Однако настает момент, когда в реальность начинает вторгаться неудержимая и опасная сила, сошедшая со страниц книги главного героя. В результате грань между воображаемым и действительным начинает стираться.

Придуманные писателем персонажи оживают, а сам Лу становится единственным, кому под силу дать отпор демону Рэдмейну — это бог смерти и разрушения, который питается силами поверженных им героев. Начинается битва, в которой оружием против зла становятся перо и меч.

Режиссер фильма — Лу ЯнПодвиг»). Главные роли сыграли Ден ЧаоВо имя чести»), Дун ЦзыцзяньВолшебный магазин») и Лэй ЦзяиньБлуждающая Земля»).

Фото: World Pictures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Читать дальше 11 декабря 2025
Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Читать дальше 12 декабря 2025
Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Читать дальше 12 декабря 2025
ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 Читать дальше 12 декабря 2025
Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Читать дальше 12 декабря 2025
Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Читать дальше 11 декабря 2025
ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» ТНТ и шоколадная фабрика «Счастье» представили эксклюзивные конфеты к фильму «Невероятные приключения Шурика» Читать дальше 11 декабря 2025
Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Читать дальше 11 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше