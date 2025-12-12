Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва»

Кинопрокатная компания World Pictures представила дублированный трейлер фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва». Это фильм о власти воображения, искуплении и свободе выбора. Проект является продолжением картины «Ассасин: Битва миров» (2021), основанной на романе Шуана Сюэтао. В российский прокат «Смертельная битва» выйдет 18 декабря.

В центре сюжета — некогда популярный автор фэнтезийного бестеллера Лу Конвэнь, который ныне влачит жалкое существование. Дело в том, что некий аферист-самозванец украл его славу. Однако настает момент, когда в реальность начинает вторгаться неудержимая и опасная сила, сошедшая со страниц книги главного героя. В результате грань между воображаемым и действительным начинает стираться.

Придуманные писателем персонажи оживают, а сам Лу становится единственным, кому под силу дать отпор демону Рэдмейну — это бог смерти и разрушения, который питается силами поверженных им героев. Начинается битва, в которой оружием против зла становятся перо и меч.

Режиссер фильма — Лу Ян («Подвиг»). Главные роли сыграли Ден Чао («Во имя чести»), Дун Цзыцзянь («Волшебный магазин») и Лэй Цзяинь («Блуждающая Земля»).