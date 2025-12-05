Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года

В этом году вышло всего несколько мультфильмов от крупных студий, оставив свободное поле азиатским производителям. Анимация продолжает взрослеть, а более сложные сюжеты чаще уходят в сериалный формат, но среди премьер 2025-го все же есть несколько полнометражных картин, которые можно с удовольствием посмотреть всей семьей.

Кей-поп группа HUNTR/X взрывает чарты своими хитами. Но эта троица очень разных девчонок не только исполняет суперпопулярные песни — у них есть и секретная миссия. С древних времен Земля живет под угрозой демонов, и лишь самая сильная музыкальная группа поколения способна поддерживать магический щит над планетой силой своих выступлений. Но зло находит хитрый способ обойти защиту: оно посылает в мир людей демонов, замаскированных под обворожительный бойз-бенд, который должен вытеснить HUNTR/X с пьедестала и тем самым разрушить барьер.

Netflix не слишком верил в свой оригинальный проект и выложил мультфильм на стриминг без особой рекламной кампании. Однако сарафанное радио быстро привело к нему даже зрителей, далеких от кей-попа, и фильм покорил их сердца. Он взлетел на первую строчку по просмотрам, а саундтрек — по прослушиваниям. Совмещение западной анимации и восточной музыки с мифологией превратило картину в главный феномен года. Позже стриминг выпустил мультфильм в прокат в специальной караоке-версии, чтобы зрители могли не только пересмотреть его, но и подпеть любимым выступлениям. «Кей-поп-охотницы на демонов» стали лидерами и в кинотеатрах. Netflix сразу заказал продолжение, запланированное к выходу на 2029 год.

В первой части лис Ник Уайлд и крольчиха Джуди Хопс раскрыли заговор против хищников, после чего стали официальными напарниками. Теперь им предстоит взяться за дело еще масштабнее. Целый век рептилии были изгнаны из Зверополиса за свою ядовитую натуру, но когда в столице внезапно появляется змей, пытающийся украсть древний артефакт, главные герои сталкиваются с тем, что его мотивы явно расходятся с образом опасного преступника. Джуди и Ник отправляются по следам настоящего злодея и за справедливостью для Зверополиса.

Продолжение вышло спустя почти десятилетие после оригинала, и публика успела изрядно соскучиться по этим пушистым напарникам. Уже за первые выходные фильм показал самый успешный старт среди голливудских картин последних лет, и это неудивительно, ведь «Зверополис 2» совсем не уступает первой части. Даже при том, что сюжетные повороты в нем легко угадываются, отношения главных героев продолжают развиваться и удерживать внимание зрителей своей теплотой. При этом создатели успевают рассыпать по мультфильму множество поп-культурных отсылок и социальных комментариев.

Пытаясь обезвредить бомбу, полицейский со своей собакой допускают ошибку. В результате мужчина лишается головы, а собака — тела. Врачи не находят лучшего выхода, кроме как приделать к человеческому телу морду животного и таким образом воскресить гибрид. Эта абсурдная завязка на самом деле взята из популярной серии детских комиксов. Суперполицийский вступает в схватку со злодейским рыжим котом, терроризирующим город.

История о монстре Франкенштейна выполнена в уникальной анимации, полной визуальных гэгов, игры слов и намеренно безумного сюжета. Совершенное баловство от создателя «Пинки и Брейна», заслуженно номинированное на важную награду для детской анимации от телеканала Nickelodeon, где в итоге проиграло второй «Головоломке». Продолжение «Догмена» уже находится в разработке.

В этом году не только «Зверополис» обзавелся отличным сиквелом: на экраны вернулась отвязная шайка плохишей, которая раньше занималась беспрецедентными ограблениями, а затем решила перейти на светлую сторону. Им тяжело свыкнуться с обычной жизнью, где заработок дается тяжело, а резюме с многолетним пробелом никого не устраивает. Стоит героям только задуматься, что раньше было проще, как их насильно втягивают в одно из самых масштабных ограблений в истории. И после такого уже совсем не очевидно, смогут ли «плохие парни» вновь вернуться к обычной жизни.

Динамичное приключение с харизматичными героями, которое в новой части становится только лучше. Сиквел развивает визуальный стиль оригинала с комиксными акцентами и изобретательными экшен-сценами. В истории появляется женская команда грабителей, за счет чего фильм ощущается свежее и не повторяет шаблоны первой части. Юмор тоже является одной из отличительных черт, успевая рассыпать плоские шуточки для совсем маленьких и пару раз заигрывающе подмигнуть взрослым.

Мама главной героини пропадает во время космической экспедиции на Марс, и потому девушка во что бы то ни стало решает стать астронавтом и отправиться по ее следам. В недалеком будущем ей удается стать частью марсианской команды, но в ожидании запуска она знакомится с любовью всей своей жизни. Их отношения становятся для обоих источником вдохновения, но предстоящий полет оказывается куда опаснее, чем казался раньше, ведь теперь им есть, кого терять.

Безумной красоты корейская анимация, которая под жанром научной фантастики развивает любовную мелодраму. Получается подростковая история, которая понравится всем, кто влюблен или находится в поиске больших чувств и больших решений. Снятый и написанный женщиной, мультфильм предлагает сильные ролевые модели, рассказывает о важности переживания своих эмоций и показывает, что настоящая любовь должна давать чувство комфорта и силу для новых индивидуальных свершений.

Прямое продолжение первой части, с которой нужно обязательно ознакомиться перед просмотром. В оригинале боги создали две жемчужины — добрую и демоническую. Из-за вмешательства со стороны Нэчжа родился из второй, но решил не принимать свою злодейскую судьбу и стать настоящим героем. В финале он и дитя из доброй жемчужины Ао Бин остались в виде призраков, и теперь им нужно вернуть себе человеческую форму. Однако полноценное тело удается восстановить только Нэчже, поэтому ему приходится делить его с Ао Бином, пока они не найдут другой способ возрождения.

Неожиданный хит, который сначала стал лидером проката в Китае, а затем — самым кассовым во всем мире. В основе истории лежат древние мифы о божестве-озорнике, но при этом мультфильм остается легким и понятным широкой аудитории. Китайские зрители считывают множество культурных и политических отсылок, но обычному зрителю достаточно просто наслаждаться красочной анимацией и озорным героем. Фильм напоминает детям, что судьбу всегда можно взять в свои руки и самому решать, кем ты хочешь быть, а не полагаться на то, что говорят окружающие.

Родители главных героев на грани развода. Мама готовится уехать в другой город из-за новой работы, и старшая дочь понимает это, в отличие от младшего брата, который большую часть времени ее раздражает. Тогда дети находят книгу о Песочном человеке, существе, которое превращает сновидения в реальность. Они читают заклинание и через сны отправляются к нему навстречу, чтобы загадать возвращение счастливой семьи.

Хотя мультфильм напоминает о «Головоломке» и «Орионе и Тьме», он остается самостоятельной работой, которая объясняет детям непростые семейные ситуации. Показывает, что не стоит бежать от тревоги и страхов, ведь они могут помочь разобраться в себе. «Только во сне» — это забавный фильм на один раз, напоминающий маленьким зрителям о важности братско-сестринских отношений и поддержки семьи.

Элио — застенчивый мальчишка, потерявший родителей. Теперь он живет с тетей, которая отслеживает траектории космического мусора на военной базе. Там Элио впервые узнает о Золотой пластинке «Вояджера» — символе надежды на то, что где-то в далеком космосе нас могут услышать. Одинокий и растерянный, он тоже хочет быть услышанным и оставляет инопланетянам послание с просьбой забрать его подальше от мирских проблем. Его мечта исполняется: пришельцы действительно появляются... и принимают его за лидера Земли.

Среди нескончаемого обилия франшиз оригинальный проект Pixar, несмотря на недочеты, оказывается безумно ценным. История ставит в центр ребенка, чувствующего себя потерянным и чужим, который в ходе космического приключения находит признание и опору. Аниматоры аккуратно раскрывают тему одиночества и утраты через динамичный сюжет и милых персонажей, ориентированных в первую очередь на младшую аудиторию.