Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно»

9 декабря 2025 13:11
Анжелика Стубайло, известная зрителям как ведущая «Утро на ТНТ», «Кто куда», «Звездные танцы» и участница телешоу «Вызов» и «Большой куш», дебютировала в кино в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», премьера которой состоится в Новый год в эфире ТНТ и в кинотеатрах 11 декабря. Она исполнила комедийную роль помощницы режиссера реалити-шоу «Выжить на Кавказе». В интервью Киноафише Анжелика рассказала о любимом кино, вдохновляющих артистах и фильмах, которые хочется пересматривать снова и снова.

Ваш любимый режиссер?

Квентин Тарантино! Смотрела все его фильмы и с удовольствием пересматриваю их вновь и вновь. Дерзость, свобода, острые диалоги, тонкий юмор и, конечно, идеально подобранные саундтреки — обожаю все это в его кино!

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Я — киноман. Смотрю очень много зарубежных и российских фильмов, и каждый из них оказывает на меня особое влияние. Из последнего — фильм «Сводишь с ума». И знаете, он на меня действительно повлиял! Я смотрела его с открытым сердцем и душой, и с таким же ощущением вышла после сеанса. Постаралась сохранить это ощущение в себе. Такая нежная любовь!

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

«Сопрано». Без лишних слов. Просто доверьтесь мне и посмотрите!

Любимая комедия?

Первое, что пришло в голову, — комедия-драма «1+1». Не знаю ни одного человека, кто бы хоть чуть-чуть ее критиковал.

Любимый актер или актриса, который вас вдохновляет?

Я бесконечно влюбляюсь, восхищаюсь и вдохновляюсь артистами. Вы точно хотите, чтобы я начала их всех перечислять?

Любимый советский фильм?

Обожаю советское кино! Могу даже назвать свой топ-3: «Жестокий романс», «Служебный роман», «Любовь и голуби». Я часто цитирую эти фильмы в повседневной жизни.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Слово пацана». Очень крутой проект — я испытала невероятное количество эмоций при просмотре. Фраза «так точно девяностые не передавал никто» — это то, что я слышала множество раз от своих знакомых.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
