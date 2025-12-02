В Санкт-Петербурге пройдет масштабный концерт «Золотой граммофон»

На сцене выступят Сергей Лазарев, Anna Asti, Артур Пирожков и другие звезды.

В этом году Национальная музыкальная Премия «Золотой Граммофон» отпраздновала свой 30-й день рождения. В этой связи «Русское радио» решило устроит в Санкт-Петербурге масштабное шоу, которое обещает стать музыкальным центром притяжения Северной столицы.

15 марта 2026 года на сцене Ледового дворца развернется большой музыкальный праздник, в ходе которого прозвучат признанные хиты «Русского радио», полюбившиеся миллионам слушателей радиостанции за последние три десятка лет. Посетителей концерта ждет великолепное действо с внушительными декорациями и потрясающими спецэффектами.

В Ледовом дворце выступят победители Премии «Золотой граммофон» разных лет. Зажигать на сцене будут Anna Asti, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Artik & Asti, Наталья Подольская, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Денис Майданов, Александра Воробьева и многие другие.

Организаторы отмечают, что Санкт-Петербург — город, окутанный атмосферой искусства, поэтому концерт в честь юбилея «Золотого граммофона» станет уникальным подарком местным жителям, подарив им незабываемые эмоции. Впрочем, посетить мероприятие может каждый желающий — билеты уже поступили в свободную продажу.