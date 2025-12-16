Стали известны победители IV национальной премии имени Дзиги Вертова

12 декабря в московском Арт-центре Института современного искусства (Берсеневская набережная, 8с1) прошла церемония вручения четвертой Национальной премии имени Дзиги Вертова. Победителями стали короткометражная картина о диких животных, обширная работа о развитии неигрового кино, а также документальный фильм о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко. Лауреаты были определены по итогам голосования Гильдии неигрового кино и телевидения, выступившей в качестве Большого жюри.

Лучший фильм:

Емельяненко / 92 мин. / Россия / Режиссер Валерия Гай Германика

Лучший дебют:

Инстинкт / 35 мин. / Россия / Режиссер Филипп Устинов

Лучшая публикация:

Ольга Давыдова. Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы (Порядок слов, 2025)

На церемонии вместе с тем были подведены итога года в российском неигровом кино, а также выделены главные тенденции развития отрасли. Из положительных моментов было отмечено возросшее количество источников финансирования документального кино. Кроме того, внимание было уделено потребности совершенствовать систему проката и развивать государственную поддержку неигровых проектов.