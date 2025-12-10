Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику

Битвы с применением древних магических техник, придворные интриги, роскошные костюмы, коварные заговоры и любовь, преодолевающая любые преграды — все это можно найти в сериалах Восточной Азии, завоевавших миллионы поклонников по всему миру. Рассказываем, какие исторические дорамы точно заслуживают внимания.

Легенда о героях (2024, 2 сезона)

Главы влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь поклялись друг другу, что их дети объединят усилия в борьбе против общего врага, но погибли, не дожив до их рождения. Судьба их потомков оказалась кардинально разной. Го Цзина воспитали друзья его отца, мастера боевых искусств, и юноша вырос отважным человеком с большим сердцем, мечтающим вернуть своему клану былую славу. Вань Ян же примкнул к врагам, став бессердечным и высокомерным воином империи Цзинь. Однажды их пути пересекутся, и те, кому судьбой было уготовано стать лучшими друзьями, превратятся в заклятых врагов.

Помимо захватывающей истории и интересных персонажей, сериал цепляет детально проработанными костюмами, зрелищными драками и любовными линиями героев, которые раскрывают их с неожиданных сторон. Оценить этот проект можно уже сейчас, посмотрев его в стриминге кино viju.

Долгая песнь (2024, 1 сезон)

Исторический сериал с элементами детектива о двух изначально враждебно настроенных людях, которые вынуждены работать вместе и вскоре меняют отношение друг к другу.

Шэнь Ду — суровый начальник императорской стражи, чье сердце скрыто под броней былой боли. Янь Син — умная и смелая чиновница из Министерства юстиции с даром сыщика. Чтобы спасти честь своей семьи, девушка вынуждена выйти замуж за Шэнь Ду. Абсолютно противоположные по характерам и темпераментам, герои постепенно сближаются, когда рука об руку расследуют громкие преступления, угрожающие благополучию империи.

Влюбленные (2023, 1 сезон)

Мелодраматический сериал, который часто сравнивают с «Унесенными ветром». На фоне маньчужрско-корейской войны разворачивается история любви между наследницей знатного рода Ю Гиль Чхэ и загадочным незнакомцем Ли Чан Хёном.

Помимо любовной линии, важную роль в сюжете играют исторические события, легшие в основу сериала. Политические интриги и распри встают на пути влюбленных, а жестокость войны и тяготы жизни в разоренной стране показаны без прикрас.

Красная манжета (2021, 1 сезон)

Действие разворачивается в XVIII веке, во времена династии Чосон. Наследный принц И-сан стремится стать справедливым правителем и исправить ошибки своего деда — действующего короля, приказавшего казнить собственного сына. Судьба сводит его с придворной дамой Док-им, независимой и сильной духом девушкой. Принц влюбляется в нее и предлагает стать своей наложницей, но она отказывается. Так рождается эта удивительная и нежная история о выборе между долгом и чувствами.

Название сериала отсылает к малиновым рукавам одежд придворных дам эпохи Чосон. Создатели уделили особое внимание визуальной достоверности, чтобы зритель почувствовал атмосферу той эпохи.

Королева Чорин (2020, 1 сезон)

Исторический фэнтези-сериал с комедийным уклоном. Что, если именитый шеф-повар Чан Бон-хван волшебным образом попадет из современного Сеула в Чосон XIX века? И не просто переместится, а будет помещен в тело принцессы Чорин, которая вот-вот станет королевой. Пытаясь найти способ вернуться домой, герой вместе с этим вынужден приспособиться к новому статусу и условиям, а еще — расплести клубок придворных интриг и вычислить недоброжелателей среди приближенных.

Популярный сюжет об обмене телами обретает здесь особое обаяние: героя отделяет от его истинного облика еще и временная дистанция. А то, как Чан Бон-хван применяет свои знания в далеком прошлом, вызывая изумление окружающих, порождает кучу забавных ситуаций.

Под зонтом королевы (2022, 1 сезон)

Еще одна комедийная история, в этот раз без перемещений во времени и обмена телами. Действие также происходит во времена династии Чосон, в период правления королевы Хва-рён. У нее пять сыновей, но ни одного из них она не видит будущим королем: непослушные принцы то и дело попадают в разные передряги. Чтобы передать страну в достойные руки, Хва-рён принимается за воспитание наследников.

В сериале упор сделан на личную историю Хва-рён, близкую многим, вне зависимости от эпохи. Проблемы материнства, поиска своего места под солнцем и борьбы с общественными условностями остаются актуальными в любое время.

Этот китайский сериал с поэтичным названием рассказывает трогательную историю о любви, преодолевающей времена, расстояния и даже саму человеческую природу. Главные герои — богиня из рода девятихвостых лисиц Бай Цянь и наследник небесного трона Е Хуа. Переродившись в теле смертной женщины, Бай Цянь влюбляется в Е Хуа, но вскоре теряет память и забывает о своем возлюбленном. Чтобы воссоединиться, героям предстоит пройти череду и испытаний в земном и божественном мирах и доказать силу своей любви.

Цветы персика, вынесенные в название сериала, в Китае являются символом любви и верности. Эта деталь будет встречаться на протяжении всей дорамы в самых разных воплощениях.

