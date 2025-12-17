Что смотреть в кино на этой неделе

Что: Запутанная криминальная комедия, действие которой разворачивается в католической церкви.

О чем: Преподобный Джад переходит в старую церковь в штате Нью-Йорк, где ему с трудом удается наладить общий язык с прихожанами и местным настоятелем. Последнего находят мертвым после рядовой проповеди. Свидетелями произошедшего оказались набожная Марта Делакруа, доктор Нэт Шарп, адвокат Вера Дрейвен и писатель Ли Росс. За расследование берется частный детектив Бенуа Блан.

Почему зайдет: Поистине увлекательный детектив с прекрасным актерским составом, в главных ролях — Дэниэл Крэйг, Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин и другие.

Кому понравится: Фанатам франшизы «Достать ножи» и любителям острых сюжетов с непредсказуемой развязкой.

Что: Новогодняя семейная франшиза, ставшая для многих традицией.

О чем: Накануне Нового года девятилетний Ваня сбегает в Великий Устюг, чтобы попросить у Деда Мороза помирить его родителей. Рассорившаяся пара объединяется, чтобы найти ребенка. Но суждено ли свершиться чуду до полуночи?

Почему зайдет: Знакомые герои из вселенной «Ёлок» и простые трогательные сюжеты.

Кому понравится: Тем, кому «Ёлки» помогают настроиться на новогодний лад.

Что: Эффектный боевик о мести и восстановлении справедливости.

О чем: Восьмилетняя Аврора просит своего таинственного соседа отомстить тому, кто погубил всю ее семью. Мужчина, подозревая, что жертвой в кровавой бойне должен был стать он, с чувством вины встает на защиту девочки.

Почему зайдет: Атмосфера легендарного «Леона» и ностальгия по классическим сюжетам гарантированы.

Кому понравится: Тем, кому трудно устоять перед Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Что: Великое аниме Мамору Хосоды.

О чем: Юки и Амэ обладают секретным даром — часть их природы унаследована от погибшего отца, который был последним представителем древнего рода оборотней. Вдали от людей дети растут, но со временм им все-таки придется решить, к какому клану они принадлежат: к волкам или людям?

Почему зайдет: Это трогательная история о взрослении и о том, как не терять себя.

Кому понравится: Любителям фэнтези и тем, кто хочет погрузиться в японскую анимацию не только с помощью фильмов Хаяо Миядзаки.

Что: Романтическая комедия о компромиссах загробной жизни.

О чем: Джоан умирает, и у нее есть неделя, чтобы решить, с кем она проведет вечность на небесах. С Люком, который был ее первой любовью, но погиб на войне? Или с Ларри, с которым девушка провела счастливые долгие земные годы?

Почему зайдет: Ромком с нотками драмы и фэнтези, который заставит не только смеяться, но и плакать.

Кому понравится: Тем, кто тоже задумывается о жизни вечной.

Что: Фэнтезийный боевик из Китая с национальным колоритом и легендами.

О чем: Популярный писатель канул в безызвестность, так как его славу забрал себе мошенник-выскочка. Один из героев книги — бог смерти и разрушения Рэдмейн — восстает, но не восстановить справедливость, а чтобы уничтожить мир. Спасти всех может лишь истинный автор произведений.

Почему зайдет: Яркий боевик с красивыми костюмами и мощными спецэффектами.

Кому понравится: Тем, кто ждал сиквел предыдущего фильма «Ассасин: Битва миров».

Что: Знаменитый фильм Люка Бессона снова на больших экранах.

О чем: Корбен Даллас лишь на первый взгляд обычный таксист. На самом деле он бывший секретный агент. Ему приходится вспомнить навыки прошлого, когда к нему в машину случайно попадает инопланетянка Лилу. Только вместе с ней Даллас может остановить межгалактическую войну.

Почему зайдет: Нетленная классика, актуальная во все времена.

Кому понравится: Даже если вы смотрели фильм больше одного раза, то опыт просмотра на большом экране подарит новые эмоции.

Что: Детективная комедия с классическим британским вкусом.

О чем: Мелкий мошенник Эрик Нун попадает в богатый английский дом, где влюбляется в хозяйскую дочь. Но внезапное убийство в стенах особняка делает его главным подозреваемым.

Почему зайдет: Увлекательный сюжет о борьбе за чистое имя и чистую любовь.

Кому понравится: Тем, кто знает сюжеты Агаты Кристи наизусть и мечтает прочувствовать нечто подобное.