Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»

Студия A24 выпустила трейлер музыкальной драмы «Мать Мария» во главе с Энн Хэтэуэй и Михаэлой Коэл. Это новый проект режиссера и сценариста Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре», «История призрака»). В зарубежный прокат картина должна выйти в апреле 2026 года. Точная дата пока не анонсирована.

В центре сюжета — поп-звезда мирового масштаба (Хэтэуэй), которая внезапно прерывает свое турне, поскольку угодила в экзистенциальный кризис. Тогда героиня обращается за помощью к своей давней подруге в лице модельерши Сэм (Коэл), которая в прошлом помогла ей создать свой публичный образ.

«Давно затаенные раны выходят на поверхность, когда культовая поп-звезда Мать Мэри воссоединяется со своей бывшей лучшей подругой и бывшей художницей по костюмам Сэм Ансельм накануне своего возвращения на сцену», — гласит официальный синопсис.

В фильме прозвучат оригинальные песни, написанные такими знаменитыми артистами, как Джек Антонофф, Charli XCX и FKA Twigs. Последняя также вошла в актерский состав вместе с Хантер Шафер, Афиной Фриззелл, Кайей Гербер, Джессикой Браун-Финдли, Албой Баптиштой и Шан Клиффорд.