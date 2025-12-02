Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»

Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»

2 декабря 2025 18:57
Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»

Новый авторский фильм Дэвида Лоури.

Студия A24 выпустила трейлер музыкальной драмы «Мать Мария» во главе с Энн Хэтэуэй и Михаэлой Коэл. Это новый проект режиссера и сценариста Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре», «История призрака»). В зарубежный прокат картина должна выйти в апреле 2026 года. Точная дата пока не анонсирована.

В центре сюжета — поп-звезда мирового масштаба (Хэтэуэй), которая внезапно прерывает свое турне, поскольку угодила в экзистенциальный кризис. Тогда героиня обращается за помощью к своей давней подруге в лице модельерши Сэм (Коэл), которая в прошлом помогла ей создать свой публичный образ.

«Давно затаенные раны выходят на поверхность, когда культовая поп-звезда Мать Мэри воссоединяется со своей бывшей лучшей подругой и бывшей художницей по костюмам Сэм Ансельм накануне своего возвращения на сцену», — гласит официальный синопсис.

В фильме прозвучат оригинальные песни, написанные такими знаменитыми артистами, как Джек Антонофф, Charli XCX и FKA Twigs. Последняя также вошла в актерский состав вместе с Хантер Шафер, Афиной Фриззелл, Кайей Гербер, Джессикой Браун-Финдли, Албой Баптиштой и Шан Клиффорд.

Фото: A24
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше